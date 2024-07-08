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Evlerinde birçok gümrüksüz ürün bulundu!

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Lefkoşa’da meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçlarından tutuklanan A.A ile A.A mahkemeye çıkarıldı.
Evlerinde birçok gümrüksüz ürün bulundu!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Temmuz 2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde zanlıların kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş toplam 691 paket meyve aromalı buzlaş tozu, 47 adet muhtelif markalarda güvenlik kamerası ve aparatları, 100 metre uzunluğunda kablo, 15 adet elektronik nargile, 3 karton tütün ve 7 karton sigara tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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