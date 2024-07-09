Evlerinde gümrüksüz kıyafet bulundu, kaçak oldukları ortaya çıktı!

Gönyeli’de meydana gelen "Gümrüksüz mal tasarrufu ve KKTC'de ikamet izinsiz kalmak” suçlarından tutuklanan 35 yaşındaki E.P.K ve 30 yaşındaki T.F.F mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Süleyman Mannaş duruşmada olguları aktardı.

Polis, 08.07.2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Gönyeli'de E.P.K ve T.F.F'nin kalmakta oldukları ikametgahları olan Küçük Ümraniye Sokakta bulunan bir apartman dairesinde Gönyeli Polis Karakol Personeli ve CÖŞ ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde gümrüksüz olarak tespit edilen toplam 165 parça muhtelif kadın kıyafetleri bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrollerinde E.P.K'nin 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren 441 gün ve T.F.F'nin ise 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 828 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.