  • BIST 10851.4
  • Altın 2486.7
  • Dolar 32.7641
  • Euro 35.511
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Evlerinde gümrüksüz kıyafet bulundu, kaçak oldukları ortaya çıktı!

» »
Gönyeli’de meydana gelen "Gümrüksüz mal tasarrufu ve KKTC'de ikamet izinsiz kalmak” suçlarından tutuklanan 35 yaşındaki E.P.K ve 30 yaşındaki T.F.F mahkemeye çıkarıldı.
Evlerinde gümrüksüz kıyafet bulundu, kaçak oldukları ortaya çıktı!

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Süleyman Mannaş duruşmada olguları aktardı.

Polis, 08.07.2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Gönyeli'de E.P.K ve T.F.F'nin kalmakta oldukları ikametgahları olan Küçük Ümraniye Sokakta bulunan bir apartman dairesinde Gönyeli Polis Karakol Personeli ve CÖŞ ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde gümrüksüz olarak tespit edilen toplam 165 parça muhtelif kadın kıyafetleri bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrollerinde E.P.K'nin 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren 441 gün ve T.F.F'nin ise 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 828 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortaköy'de buzdolabı üzerine devrilen kadın beyin kanaması geçirdi!09 Temmuz 2024 Salı 15:25
  • Bir günde 5 kaza; 2 yaralı, 1 tutuklu09 Temmuz 2024 Salı 15:24
  • Kaçaklar mahkemede... Bin 314 gün olan da var, 949 gün olan da...09 Temmuz 2024 Salı 15:23
  • Sahte para zanlısı mahkemede... "Parayı Güney'deki bir dövizciden aldım"09 Temmuz 2024 Salı 15:23
  • Av tüfeği ile evi basarak, 500 bin TL çaldı!09 Temmuz 2024 Salı 15:21
  • 2 Yıl sonra ülkeye gelince yakalandı!09 Temmuz 2024 Salı 15:21
  • Evlerinde gümrüksüz kıyafet bulundu, kaçak oldukları ortaya çıktı!09 Temmuz 2024 Salı 15:20
  • Şüpheli görünen yayaların çantasından uyuşturucu çıktı!09 Temmuz 2024 Salı 15:20
  • Nejat Kemal Yaycılı'nın ölüm nedeni belirlendi...09 Temmuz 2024 Salı 15:19
  • Bakırcı: Grup Motive'nin sahneye çıkmaması gençlerimizi üzdü09 Temmuz 2024 Salı 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti