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Evlerini su bastı; yeraltı şehri buldular

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Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çalış Beldesi’nde, iki ay önce su ana şebekesinin patlaması sonucu 15 ev ile bahçelerini su bastı. Suyun tahliye işlemi sırasında bölgede bulunan ve daha önce kapatılan doğal tüneller açıldı. Tünellerden birinde yeraltı ş
Evlerini su bastı; yeraltı şehri buldular

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çalış Beldesi’nde, iki ay önce su ana şebekesinin patlaması sonucu 15 ev ile bahçelerini su bastı. Suyun tahliye işlemi sırasında bölgede bulunan ve daha önce kapatılan doğal tüneller açıldı. Tünellerden birinde yeraltı şehri ortaya çıktı.

Evini su basan Veli Cömert (67), tahliye işlemi sırasında kömürlük ve odunluk olarak kullandığı yapının zemininde yeraltı şehrine bağlanan bir geçit olduğunu fark etti. Dedelerinden, burada bir yeraltı şehri olduğunu duyduklarını; ancak tarihi ve büyüklüğü konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Cömert şöyle devam etti: “Beldemiz, kervansarayların gelip geçtiği bir yer. Kervanlar, gelip bu yeraltı şehirlerinde konaklıyorlarmış. Girişi bahçemde olan yeraltı şehri temizlenip turizme kazandırılırsa, memleketimiz kalkınır ve bizler de mutlu oluruz.”

Belde sakinlerinden Alaaddin Sarıtaş da beldenin tarihi zenginliklerle dolu olduğuna dikkat çekerek, “Bu yeraltı şehrine ilk girenler bizleriz. Bin 500 metreye yakın bir yeraltı şehrinden bahsediliyor” dedi.

Sarıtaş, su basana kadar kimsenin orada yeraltı şehri olduğuna inanmadığını da söyledi.

 

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