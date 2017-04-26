 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.760
  • Altın 145,129
  • Dolar 3,5667
  • Euro 3,8859
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Evli çift aynı sevgiliyi paylaşıyor

» »
Evli çift aynı sevgiliyi paylaşıyor
ABD’nin Teksas eyaletinde Cristina ve Benno Kaiser çifti oldukça sıra dışı bir yapıda bir aileye sahip… Çünkü 12 yıllık evli çiftin ailesine yeni bir üye katıldı. Ancak bu kişi hem adamın hem de kadının sevgilisi…

Cristina ve Benno Kaiser 12 yıl önce tanıştıktan 4 ay sonra evlendi. Kısa bir süre sonra ilk çocukları dünyaya geldi. 11 yaşındaki oğulları Isaiah’a sonra 7 yaşındaki kızları Rebecca ve altı yaşındaki kızları Brianna katıldı.

Zamanla 31 yaşındaki Cristina hayatında bazı şeylerin eksik olduğunu fark etti. Cristina biseksüel olduğunu eşini anlattı. Çift daha farklı bir ilişki yaşamaya başladı.

ÜÇÜ AYNI YATAĞI PAYLAŞIYOR

Hem eşini sevdiğini ancak kadınlara ilgi duyduğunu söyleyen Cristina Kaiser’in hayatına 21 yaşındaki Sierra Kuntz dahil oldu. Genç kadın şu anda evli çiftle aynı evde yaşıyor. Üçü aynı yatağı paylaşıyor. Her şeyi birlikte yapıyorlar.

37 YAŞINDAKİ BENNO 

Kaiser her iki kadını da çok sevdiğini onlarsız bir hayat düşünemediğini söylüyor. Ancak ekliyor ‘Bu herkese göre bir yaşam tarzı değil’…

Cristina artık hayatında her şeyin tam olduğunu 3 çocukla harika bir aileye ve hayata sahip olduğunu anlatıyor. Sierra Kuntz ise başlarda bir çifte üçlü ilişki yaşama fikrinin gözünü korkuttuğunu ancak her şeyin çok iyi gittiğini, çocukların on da ‘anne’ dediklerini söylüyor.

Çift şimdi boşanıp daha sağlam bir aile hayatı kurmak adına Sieerra ile evlenmeyi palanlıyor. Ancak Sierra ile Benno mu yoksa Cristina mı evlenecek henüz karar verilmiş değil.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD, Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından birini gönderdi26 Nisan 2017 Çarşamba 09:22
  • Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem25 Nisan 2017 Salı 15:55
  • Kadın astronot Whitson bir rekor daha kırdı25 Nisan 2017 Salı 14:35
  • Paraguay'da "yüzyılın soygunu"25 Nisan 2017 Salı 13:54
  • Obama aylar sonra ortaya çıktı: "Yeni görevim..."25 Nisan 2017 Salı 11:24
  • ABD Yönetiminden 271 Suriyeliye "kimyasal saldırı" yaptırımı25 Nisan 2017 Salı 10:06
  • ABD'de havayolu personeli, kucağında bebeği olan anneye saldırdı24 Nisan 2017 Pazartesi 14:17
  • Kuzey Kore ABD'yi uçak gemisini batırmakla tehdit etti24 Nisan 2017 Pazartesi 09:26
  • Meksika'nın Acapulco şehrinde bir çukurda cesetler bulundu.24 Nisan 2017 Pazartesi 09:22
  • ABD, mesajı Avustralya'dan verdi: acil ve en tehlikeli tehdit Kore22 Nisan 2017 Cumartesi 13:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti