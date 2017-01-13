Evli iki yolcu sorun çıkardı, THY uçağı geri döndü

Türk Hava Yolları’nın (THY), İstanbul-Kilimanjaro uçağında, karı-koca kavgası yaşandı. Havada kavganın büyümesi üzerine uçak Kahire üzerinden İstanbul’a geri döndü.

İstanbul-Kilimanjaro seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı 151 yolcusuyla saat 19.30’da Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.

Uçak, Kahire hava sahası üzerindeyken yolculardan Anton Cestnik ve eşi Knavdiya Cesnit henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sorun çıkardı. Yolcular durumu kabin memurlarına bildirirken, görevliler sorun çıkartan iki yolcuyu sakinleştiremedi. Bunun üzerine pilot Atatürk Havalimanı’na geri dönme kararı aldı.

THY uçağı saat 00.01’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Daha sonra uçağa gelen polis ekipleri sorun çıkartan Cestnik ailesini uçaktan indirerek karakola götürdü.

Olayın ardından THY uçağı 149 yolcusuyla Kilimanjaro (Tanzanya) seferini yapmak üzere 03.31’de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.