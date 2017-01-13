 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 80.978
  • Altın 146,155
  • Dolar 3,7976
  • Euro 4,0376
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

Evli iki yolcu sorun çıkardı, THY uçağı geri döndü

»
Evli iki yolcu sorun çıkardı, THY uçağı geri döndü
Türk Hava Yolları’nın (THY), İstanbul-Kilimanjaro uçağında, karı-koca kavgası yaşandı. Havada kavganın büyümesi üzerine uçak Kahire üzerinden İstanbul’a geri döndü.

İstanbul-Kilimanjaro seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı 151 yolcusuyla saat 19.30’da Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.

Uçak, Kahire hava sahası üzerindeyken yolculardan Anton Cestnik ve eşi Knavdiya Cesnit henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sorun çıkardı. Yolcular durumu kabin memurlarına bildirirken, görevliler sorun çıkartan iki yolcuyu sakinleştiremedi. Bunun üzerine pilot Atatürk Havalimanı’na geri dönme kararı aldı.

THY uçağı saat 00.01’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Daha sonra uçağa gelen polis ekipleri sorun çıkartan Cestnik ailesini uçaktan indirerek karakola götürdü.

Olayın ardından THY uçağı 149 yolcusuyla Kilimanjaro (Tanzanya) seferini yapmak üzere 03.31’de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fatma Girik öldü mü? Kendisi açıkladı...12 Ocak 2017 Perşembe 18:25
  • Efsane geri dönüyor!12 Ocak 2017 Perşembe 16:26
  • YDÜ’nün “Sıcak Kalpler Üşümeyen Bedenler Projesi” ses getirdi12 Ocak 2017 Perşembe 15:57
  • Ay dede sanılandan daha yaşlı çıktı12 Ocak 2017 Perşembe 15:46
  • Saatte 43 kilometre hızla havadan çorba servisi12 Ocak 2017 Perşembe 15:45
  • Pazar günü, cittaslow köy pazarı açılacak12 Ocak 2017 Perşembe 15:40
  • Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şahin Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu’nu ziyaret etti12 Ocak 2017 Perşembe 15:38
  • Yeşil Hattın hiç görmediğiniz 13 fotoğrafı!12 Ocak 2017 Perşembe 15:24
  • Gıda denetimi için Güney Kıbrıs'tan yardım talep edildi12 Ocak 2017 Perşembe 09:10
  • Hadise’nin transparan talihsizliği11 Ocak 2017 Çarşamba 23:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti