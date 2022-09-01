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Evliliğe hazır olmadığınızın belirtileri

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Evlilik için gerçekten hazır mısınız? Sürekli kendinizi sorguluyorsanız işte evliliğe hazır olmadığınızı gösteren bazı durumlar...
Evliliğe hazır olmadığınızın belirtileri

Evlilik çağına gelmiş olmasına rağmen geçinememe, anlaşamama, sorumluluktan kaçma gibi nedenlerden dolayı evlilik düşüncesine uzak kalınabiliyor. Evlenmek iki taraf içinde büyük bir olaydır. Yeni bir aile kurmak, onun ailesiyle yeni bağ oluşturmak ve tanımadığınız bir insanla ev içerisinde hayatınıza devam etmektir. Bu nedenle evliliğe karar vermeden önce hazır olup olunmadığı üzerine düşünülmesi gerekir. Evlilik, kendi içerisinde belirli sorumluluklar ve kurallar barındırır. Bir taraftan çok seviyor, diğer taraftan hala kendinize ve karşınızdakine dair şüpheleriniz varsa, belki de böyle bir karar için henüz erkendir. Evliliğe hazır olmadığınızı anlatan 5 işareti sizler için araştırdık.

1. Partnerinize güveniyor musunuz?

Her şeyin başı güvendir fakat elbette hayatınıza dair her şeyi partnerinizin bilmesine lüzum yok. Ama yine de bir şeyler saklamayı öngörüyorsanız, güvenmiyor ya da reddedilme korkusu yaşıyorsanız, evliliğe henüz daha tam anlamıyla hazır değilsiniz demektir. Unutmayın, ortak kurduğunuz bu hayattaki “En yakınım ve dostum, eşimdir” diyemiyorsanız, evlilik için henüz hazır değilsiniz demektir.

2. Hayatınızı tamamen paylaşmaya hazır hissediyor musunuz?

Herkesin hemen hemen bazı zamanlar yalnız başına kalması gereken zamanları vardır. Bununla beraber kendini mi, yoksa ilk ilişkiye mi zaman ayrılması gerektiğinin bir dengesini kurması gerekmektedir. Bekar hayatı istediğin her şeyi istediğin zaman diliminde yapmak anlamına gelirken, evlilikle beraber partnerinizi de artık o planlara dahil etmeniz gerekebilir. Ama şu gerçek ki doğru bir partnerle geçirilen zaman, tek başına yaptığınız etkinliklerden daha iyi gelecektir. Eğer partnerinizle bir ömrü beraber paylaşamayacağınızın şüphesini yaşıyorsanız ve bu düşünce sizi korkutuyorsa, evliliğe henüz daha hazır değilsiniz demektir.

3) Maddi konuları açıkça konuşabiliyor musunuz?

Mali durum, evlilik yolunda en stresli konularından biri olabiliyor. Maddi konularda da diğer tüm konularda olduğu gibi açıkça konuşabilmek çok önemlidir. Eşinizin para yönetimine güvenmelisiniz. Eğer bu güven bağı ortada yoksa, evlilikte uzun vadeli sorunlar yaşayabilirsiniz.

4) Evliliğiniz için bir planlamanız yok mu?

Uzun vaade de bir plan yapmamışsanız, anlık bir düşünceyle evlenme kararı almışsanız, biraz durup düşünmelisiniz. Ani kararlar çoğu zaman yanlış sonuçlar doğurur. Karşınızdaki kişinin ileride çocuklarınızın anne ya da babası olacağını akıldan çıkartmamak gerek. Karşılıklı tartışmalı, iyi ve kötü durumlar tartılmalıdır. Kimse boşanmak için evlenmez, eğer evlenmeden boşanmayla alakalı fikirler aklınızda dolanıyorsa, kendinize biraz zaman tanıyın ve tekrar düşünün.

5) Karşı tarafın değişeceğine inanmıyorsanız

“Ben onu kendi hayatıma adapte ederim” diyorsanız, bunun mümkün olmayacağını bilmelisiniz. Evleneceğiniz kişinin sorumsuzlukları varsa, evlilikte de devam edecek. Hiç kimseyi değiştirmeniz mümkün değil. Onu olduğu gibi kabullenecekseniz evlenmelisiniz, eğer değişmeyeceğini biliyorsanız vazgeçmelisiniz.

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