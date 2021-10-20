Evliliğe ilk adımı atması eski eşlerini kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandı

Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen çift nişanlandı. Onlar belki de hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor. Ama ikisinin de eski hayat arkadaşları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Belli ki bu haber onları üzdü, biraz da kızdırdı.

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER

Gündemden hiç düşmeyen Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Kourtney Kardashian ile bir süredir birlikte olduğu Travis Barker, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KUMSALDA EVLİLİK TEKLİFİ

Barker, sevgilisine sahilde oluşturulan romantik bir ortamda evlenme teklif etti. Kardashian da büyük bir mutlulukla bu teklife "evet" dedi. Onlar mutluluktan havalara uçuyor ama Kardashian'ın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick ile Barker'ın eski eşi Shoanna Moakler, bu haberi duymaktan çok da memnun olmadı. Hatta Moakler, üzüntüsünü bir sosyal medya paylaşımıyla da ilan etti.'RUHSAL BAKIM NEDENİYLE GEÇİCİ SÜRE KAPALIYIZ'

Travis Barker'ın 2004 ile 2008 arasında evli kaldığı Shoanna Moakler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ruhsal bakım için geçici süre kapalıyız" diye yazdı. Bu da eski eşinin Kardashian ile nişanlanmasına duyduğu tepkinin bir ifadesi olarak yorumlandı.