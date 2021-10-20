  • BIST 1.431,610
  • Altın 532,76
  • Dolar 9,3100
  • Euro 10,8100
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Evliliğe ilk adımı atması eski eşlerini kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandı

» »
Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evliliğe ilk adımı atması eski eşlerini kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandı
Evliliğe ilk adımı atması eski eşlerini kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandı

Bir süredir yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen çift nişanlandı. Onlar belki de hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor. Ama ikisinin de eski hayat arkadaşları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Belli ki bu haber onları üzdü, biraz da kızdırdı.

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER
Gündemden hiç düşmeyen Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Kourtney Kardashian ile bir süredir birlikte olduğu Travis Barker, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KUMSALDA EVLİLİK TEKLİFİ
Barker, sevgilisine sahilde oluşturulan romantik bir ortamda evlenme teklif etti. Kardashian da büyük bir mutlulukla bu teklife "evet" dedi. Onlar mutluluktan havalara uçuyor ama Kardashian'ın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick ile Barker'ın eski eşi Shoanna Moakler, bu haberi duymaktan çok da memnun olmadı. Hatta Moakler, üzüntüsünü bir sosyal medya paylaşımıyla da ilan etti.'RUHSAL BAKIM NEDENİYLE GEÇİCİ SÜRE KAPALIYIZ'
Travis Barker'ın 2004 ile 2008 arasında evli kaldığı Shoanna Moakler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ruhsal bakım için geçici süre kapalıyız" diye yazdı. Bu da eski eşinin Kardashian ile nişanlanmasına duyduğu tepkinin bir ifadesi olarak yorumlandı.

616e9d504e3fe003b05d42cc.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Corona virüs hayvanları da etkiledi: Karma aşıda Covid-19 krizi16 Ekim 2021 Cumartesi 19:33
  • Depresyonda olan kişiler neden çikolata yer?14 Ekim 2021 Perşembe 17:50
  • Tür çeşitliliğini korumak için yeni deklarasyon14 Ekim 2021 Perşembe 17:29
  • Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü11 Ekim 2021 Pazartesi 22:20
  • Yönetmeni ve senaristi anlattı: Squid Game’in ikinci sezonu olacak mı?08 Ekim 2021 Cuma 17:01
  • Çocuklarımızda sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz07 Ekim 2021 Perşembe 20:00
  • Winnie the Pooh kaleme alınırken esin kaynağı olan köprü 131 bin sterline satıldı07 Ekim 2021 Perşembe 19:43
  • 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Abdulrazak Gurnah oldu07 Ekim 2021 Perşembe 14:56
  • Zeytinyağının faydaları nelerdir?06 Ekim 2021 Çarşamba 20:00
  • Bir çocuğun hiperaktif olduğu nasıl anlaşılır?04 Ekim 2021 Pazartesi 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti