  • BIST 3.136,77
  • Altın 1027.492
  • Dolar 18.1679
  • Euro 18.1216
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Evliliği güçlendirmenin 4 kısa yolu

» »
Evlilikler zaman geçtikçe sıradan bir hale gelir. Evliliğin monotonlaşması çiftlerin birbirlerinden sıkılmasına sebep olur.
Evliliği güçlendirmenin 4 kısa yolu

Evliliğinizi canlandırmak ve eskisinden daha da güçlü bir bağ kurmak için bazı değişimler yapmanız gerekir. Mutlu ve güçlü bir evliliğe sahip olmak için çabaladığınızda her şey daha mükemmel bir hale gelebilir. Güçlü evlilik için yapılması gerekenler nelerdir? sorusuna yanıt arıyorsanız bu yazımıza bakabilirsiniz.

Her ilişki zamanla yıpranabilir. Özellikle uzun süreli evlilikleri canlı tutmak sanıldığı kadar kolay olmaz. Tüm olumsuz gelişmeleri birlikte başarabildiğiniz anda ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Ancak bunun için biraz çaba göstermeniz gerekir. Peki, evliliği güçlendirmenin yolları nelerdir? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

DEĞİŞİKLİK YAPIN

Evlilikler rutin bir hal aldığında sıkıcı olur. Çiftler birbiriyle vakit geçirmek bile istemez. Bu sebeple günlük rutinlerinizin dışına çıkarak değişiklik yapmanız gerekir.

Daha önce hiç yapmadığınız ya da uzun zamandır yapmadığınız şeyleri deneyin. Örneğin; sürpriz bir akşam yemeği organize edin ya da birlikte sinemaya gidin. Her günü evde geçirerek monotonlaşmak ilişkinize sadece zarar verir.

İLGİNİZİ EKSİK ETMEYİN

Evliliklerde zaman geçtikçe çiftlerin birbirlerine olan ilgisi azalır. Her anı birlikte geçirmek eşinizi merak etmenize ve özlemenize engel olur.

Bu durumda da ilgi eksikliği yaşanır. Bu sebeple ilişkinizi canlı tutmak için eve her geldiğinde onunla ilgilenmeye çalışının. Günün nasıl geçtiğini ve nasıl hissettiğini sorun.

Başına gelen olayları ve gelişmeleri keyifle dinleyin. Onunla her şeyi paylaştığınızda aranızdaki bağ daha güçlü hale gelir. Güçlü bir evlilik için ilgilenmeniz ve onu can kulağı ile dinlemeniz şart.

BİRLİKTE GÜZEL VAKİT GEÇİRİN

Evliliklerde birlikte gülebilmek partnerlerin birbirine daha çok yakınlaştırır. Bu sebeple ikinizin de çok seveceği aktiviteler yapabilirsiniz.

Hoşlandığınız şeyleri keşfettikçe ve ortak bir noktada birleştikçe ilişkiniz daha keyifli bir hale gelebilir.

Birbirinizi güldürmek için espriler ve komik şakalar yapın. Birbirinize hoşunuza gidecek isimler takın. Birlikte özel alanlarınız arttıkça evliliğiniz daha keyifli hale gelir.

DOĞRU ŞEKİLDE TARTIŞIN

Evliliklerde sorunlar ve tartışmalar kaçınılmaz olur. Evliliğinizin zarar görmemesi için doğru şekilde tartışmanız gerekir. Fikir ayrılığı yaşadığınız zamanlarda eşinizle nazikçe koşunun.

Bağırmak ve kavga etmek yerine sorunları güzel ve tatlı bir dille anlatın. Doğru şekilde tartışmayı öğrendiğinizde birlikte daha az sorun yaşarsınız.

Ayrıca sorunlarınızı konuşarak çözmek daha anlaşılır olmanıza yardımcı olur. Birlikte sorunların üstesinden nazikçe gelebilmek evliliğinizi daha güçlü hale getirir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (25 Ağustos 2022)25 Ağustos 2022 Perşembe 11:46
  • Uzun ve sağlıklı saçlar için Cardi B’den soğan suyu kürü24 Ağustos 2022 Çarşamba 21:38
  • Sevenlerine üzücü haber… Balık ve patates kızartması menülerden çıkabilir24 Ağustos 2022 Çarşamba 21:06
  • Aleyna Tilki, sahne kıyafeti yorumu: Nasıl rahat hissediyorsam öyle giyinirim24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:10
  • Uykusuzlukla ilgili şaşırtan araştırma: Bencilleştiriyor24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:45
  • Nesli tükenme tehdidi altındaki beyaz gergedan yavrusu, ilk adımlarını atarken görüntülendi24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:14
  • İş yerinde şekerleme yapmak üretkenliği artırıyor23 Ağustos 2022 Salı 22:19
  • Bilim insanları araba arkasında öfkelenen çocuklar için formül geliştirdiler23 Ağustos 2022 Salı 21:25
  • “Dünya’nın kurtarılması gerekiyor”23 Ağustos 2022 Salı 12:23
  • Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022)23 Ağustos 2022 Salı 08:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti