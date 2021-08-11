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Evliliğin İlk Yılları, İlişkinin Nasıl Şekilleneceğini Belirliyor

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Evliliğin İlk Yılları, İlişkinin Nasıl Şekilleneceğini Belirliyor
Evliliğin İlk Yılları, İlişkinin Nasıl Şekilleneceğini Belirliyor

Psikolog Hande Nacar Baş, evliliğin ilk yıllarda yaşanan çatışmalardan en az zararla çıkmak, saygıyı ve sevgiyi kaybetmeden sorunları çözmek için çabalamanın sağlıklı evliliğe giden yolu döşeyen taşları oluşturduğunu söyledi.

Psikolog Hande Nacar Baş, masallardaki, filmlerdeki gibi uzun, mutlu ve mükemmel bir evlilik hayalinin gerçekçi olmayan beklentiler oluşturduğuna dikkat çekerek "Evliliğin temellerinin atıldığı ilk yıllar, ilişkinin nasıl şekilleneceğini belirliyor. Kendine zaman ayıran, birlikte hobi edinen, eşiyle birlikte vakit geçirmek için fırsat oluşturan ve fiziksel temasa önem veren çiftlerin evliliği daha uzun sürüyor" dedi.

Psikolog Baş, ilk yıllarda yaşanan çatışmalardan en az zararla çıkmak, saygıyı ve sevgiyi kaybetmeden sorunları çözmek için çabalamak, sağlıklı evliliğe giden yolu döşeyen taşları oluşturduğunu ifade etti.

Bu dönemde yaşanan sorunları ailelerle ilgili sorunlar, maddi konular, cinsel problemler, rutinleşme, karşıdaki kişiyi kendi isteklerine göre değiştirmeye çalışma ve çatışmalarda yaşanan iletişim hataları olarak gruplayan Hande Nacar Baş, yaşanan problemlerin en aza indirilmesi için çiftlerin biz olma bilincine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Evlenmeden önceki gibi eşlerin ilişkilerine yatırım yapmaya devam etmeleri gerektiğini belirten Baş, "Baş başa zaman geçirmek, bu geçirilen zamanlarda birbirlerini tanımak için çaba sarf etmek, birbirlerinin acılarına saygı duymak, başarılarında takdir etmek ve birbirleri ile flört etmekten vazgeçmemek, ilişkilerinin 'biz' ayağını güçlendiriyor. Rutinleşmemek adına beraber bir hobi edinmekte çiftlerin evlilik kalitesini artırıyor" dedi.

Çiftlerin mutlu çiftlerle arkadaşlık kurmasının da ilişkilerini güçlendirmelerine katkı sağladığını kaydeden Baş, şunları söyledi: "Kendi özel alanları olan, partneri olmadan sosyalleşen, hobi edinen, kendinden vazgeçmeyen çiftler de ilişkilerini daha sağlıklı sürdürüyor. Evliliğin uzun bir yolculuk olduğunu unutmayan ve zaman zaman virajlı yollardan geçmek gerekebileceğini bilen çiftler, karşılaşılan virajlı yollarda evliliğin ilerleyen yıllarını etkileyen hatalar yapmamak, çatışma esnasında partnerin kalbini kırmak maksatlı büyük laflar etmemek, eleştirmemek ve saygıyı kaybetmemek adına daha dikkatli oluyor. Çatışmalarını çözebilen, birbirleri ile kaliteli zaman geçiren, flört eden, emek harcamaktan vazgeçmeyen, maddi ve cinsel birliğe sahip ve bireysel alanları olan çiftler ilişkilerini daha sağlıklı yürütüyorlar."

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