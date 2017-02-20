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Evlilik dışı doğumlarda büyük artış

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Evlilik dışı doğumlarda büyük artış
Rum toplumunun bir “değerler krizi” yaşadığı, başka ülkelerden alınan etkilerle yakın zamanda yaşanan ekonomik krizin toplumu “altüst ettiği” ve evlilik dışı doğumlarda büyük artış olduğu bildirildi.

2005’te her 23 yeni doğandan 1 tanesinin evlilik dışı iken bugün her 6 yeni doğandan 1 tanesinin evlilik dışı olduğu belirlendi.

Politis’in haberine göre, önceleri toplum içerisinde “utanç” sayıldığı için anneleri tarafından vaftiz ettirilmeyen ve genellikle “Orfanos” veya “Orfanidu” ismi verilen bu çocukların kilise tarafından manastıra alındığını ancak şimdi bunun bir tabu olmaktan çıktığını yazdı.

Buna göre, 1980’de her bin (1000) yeni doğandan 6,3’ü (10 bin kişiden 63’ü) evlilik dışı iken bu oran 1990’da 7,3’e (10 bin kişiden 73’ü) ve 2005’te 43,8’e (8 bin 243 kişiden 361’i) yükseldi.

Ekonomik krizin başladığı 2010’da her bin yeni doğandan 153’ü (9 bin 801 kişiden bin 490’ı) evlilik dışı iken bu oran 2015’te 165,6’ya (9 bin 170 kişiden bin 519’a) çıktı.

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