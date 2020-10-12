Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan İrem Derici, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Ünlü şarkıcı evlilikle ilgili sorulara, 'para tuzağı' dedi.

Şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı.

Şarkıcı, "Sevgilin ünlü ve zengin mi olmalı?" sorusuna, kendine has üslubuyla "Hayır, andaval olması yeterli" diye yanıt verdi.

Derici, "Neden evlenmiyorsun?" sorusuna ise "Çünkü evlilik para tuzağı" dedi. "Seninle düet yapmak isteyen bir ünlüyü reddettin mi?" sorusuna Derici, "Çok ettim. İlk patladığım dönemlerde fırsatçılar kapıya dizilmişti" şeklinde cevap verdi.