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Evlilik programlarına 'ağırlaştırılmış' para cezası

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Evlilik programlarına 'ağırlaştırılmış' para cezası
RTÜK, evlilik programlarındaki ihlaller nedeniyle 6 kanala, reklam gelirinin yüzde 2'si oranında "ağırlaştırılmış" para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), evlilik programlarındaki ihlaller nedeniyle 6 kanala, reklam gelirinin yüzde2'si oranında ağırlaştırılmış para cezası verdi.

Üst Kurul yetkililerinden alınan bilgiye göre, RTÜK'e evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan şikayetler gelmeye devam ediyor. Programlar nedeniyle Üst Kurula son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası, elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcükler kullanılması gibi nedenlerle binlerce şikayet geldi.

Bu kapsamda Üst Kurul, dünkü toplantısında şikayet rekoru kıran evlilik programlarını ele aldı. En fazla şikayeti alan evlilik programlarından Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur", Star TV'de yayınlanan "Zuhal Topal'la", Show TV'de yayınlanan "Evleneceksen Gel", ATV’de yayınlanan "Esra Erol'da" ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç"taki ihlaller nedeniyle bu kanallara yine para cezası verildi.

Cezalar üst sınırdan

RTÜK, bu kez müeyyideleri yüzde 2 olan üst sınırdan uyguladı. Üst Kurul, çoğunlukla bu tür ihlallerde kanala reklam gelirinin yüzde 1'i oranında para cezası verirken, bu kez yüzde 2 oranında "ağırlaştırılmış" ceza verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Böylece son bir yılda RTÜK’ün evlilik programlarına verdiği para cezası miktarı 15 milyon lirayı aştı.

Üst Kurul, cezaları 6112 sayılı Kanun'daki "Yayınlar, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" ve "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ilkelerini ihlalden dolayı verdi.

Öte yandan RTÜK, son toplantısında ayrıca dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi bahis siteleri ve çeşitli "tele alışveriş" programları ile halkı dolandıran ve bu yolla haksız kazanç elde eden kanallara da ceza verdi.

RTÜK, aldığı müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirdi.

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