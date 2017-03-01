Evlilik programlarını inceleyecek komisyon üyeleri belli oldu

Evlilik programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerini araştıracak alt komisyon başkanlığına, AK Parti Gaziantep Milletvekili Çelik seçildi.

Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyon başkanlığına, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik seçildi.

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İlk toplantısını gerçekleştiren komisyon, en yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel başkanlığında toplandı.

Komisyonda verilen önergenin kabul edilmesiyle, alt komisyon başkanlığına Çelik seçildi.

"Reyting kaygısıyla olay magazinleştiriliyor"

AK Parti'li Çelik, yıllardır televizyon kanallarının gündüz kuşağında yayınlanan evlilik programlarıyla ilgili ciddi bir rahatsızlığın söz konusu olduğunu belirtti.

Programlarda iş, evlilik aşamasına gelince reyting kaygısıyla olayın magazinleştirildiğini anlatan Çelik, konuya ilişkin bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara binlerce şikayet dilekçesinin ulaştığını kaydetti.

Canan Candemir Çelik, dilekçelerde, programların genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılıklar içerdiğinin belirtildiğini ifade etti.

Çelik, evlilik programlarında, kurgulanmış senaryoların izleyiciye sunulduğunu bildirdi.