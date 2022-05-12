Evlilik terapisti paylaştı… İşte sevgilinize dair bilmeniz gereken 15 şey

Amerikalı popüler bir evlilik terapisti, her insanın bir ilişkideki ilk altı ay boyunca partneri hakkında bilmesi gereken "15 küçük ama önemli noktayı" TikTok hesabı üzerinden ortaya koyuyor.

Evlilik terapistliği alanında lisanslı bir profesyonel danışman olan Jeff Guenther, popüler TikTok sayfasında ilişkiler üzerine bildiklerini paylaşıyor.

Daily Mail’in haberine göre, Guenther’in 17 Nisan’da yayınladığı bir video, o zamandan bu yana dört milyondan fazla izlenme alarak rekor kırdı.

45 saniyelik videoda Guenther, eşlerinin ne kadar yalnız zamana ihtiyaç duyduklarından ne zaman en iyi şekilde desteklenebileceklerine kadar, çiftlerin ilişkilerinde mümkün olduğunca erken yanıtlamalarını gerektiren önemli soruların bir listesini açıklıyor.

Jeff Guenther…

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden evlilik ve aile terapisi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Guenther, ilişkilere dair birçok özel ipucu paylaşıyor.

Evlilik terapisti, bir ilişkinin ilk altı ayında, bir kişinin partnerinin doğum gününü nasıl kutlamayı sevdiğini, ne kadar yalnız zamana ihtiyaç duyduğunu, en sevdiği yemeği, TV şovunu, filmi ve grubu bilmesi gerektiğini söyledi.

İŞTE PARTNERİNİZLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN 15 KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ ŞEY…

1. Doğum günlerini nasıl kutlamak istiyor?

2. Yalnız vakit geçirmeye ne kadar ihtiyacı var?

3. En sevdiği yemek nedir?

4. Onu harekete geçiren ve havaya sokan nedir?

5. Hazırlanıp kapıdan çıkması için ne kadar zamana ihtiyacı var?

6. En sevdiği dizi, film ve grup hangisi?

7. En tartışmalı yaklaşımı nedir?

8. En iyi arkadaşı kim ve neden?

9. Hangi aile üyesi onu en çok tetikler?

10. Onu anında ne güldürür?

11. En büyük güvensizliği nedir?

12. Stresli veya üzgün olduğunda onu desteklemenin en iyi yolu nedir?

13. Sonunda bu ilişkiden ne istiyor?

14. Kendisine finansal olarak savurganlık yapmaya izin veriyor mı?

15. En büyük “suçlu zevki” nedir?