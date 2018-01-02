  • BIST 117.524
  • Altın 158,941
  • Dolar 3,7652
  • Euro 4,5300
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 25 Ocak’ta açılıyor

» »
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı 25 Ocak’ta açılıyor
“Wedding Cyprus 2018” “8. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 25 – 28 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Parkı ve Fuar alanında kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Unifex Fuarcılık Org. Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre,  “Wedding Cyprus 2018”, 8. kez yerli ve sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Fuar  gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek ziyaretçisine alışveriş yapma imkânı sunacak.

Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar sayesinde ziyaretçiler yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru02 Ocak 2018 Salı 16:45
  • Akıncı, değişiklik yasalarından birini imzaladı diğerini geri gönderdi02 Ocak 2018 Salı 16:43
  • Av ruhsat harcına zam02 Ocak 2018 Salı 15:04
  • 26 örgüt KKTC’de yasa dışı ilan edildi02 Ocak 2018 Salı 15:01
  • 1 haftada 2 kişinin hayatını kaybettiği 104 kaza meydana geldi02 Ocak 2018 Salı 12:53
  • Polisiye olaylar02 Ocak 2018 Salı 12:44
  • Özgürgün'den CTP'ye: "Her çöküşte renginizi, logonuzu sloganınızı değiştiniz!”02 Ocak 2018 Salı 11:58
  • Nijeryalı iki çete KKTC’de çatışıyor02 Ocak 2018 Salı 11:07
  • Alsancak cinayeti02 Ocak 2018 Salı 09:40
  • Oğlak burcu (22 Aralık - 20 Ocak)02 Ocak 2018 Salı 07:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti