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Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı Bugün Sona Eriyor

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Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı Bugün Sona Eriyor
Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı Bugün Sona Eriyor

1001 Airport Mall &Fuar alanında iki yıl aradan sonra ziyaretçilerine kapılarını açan Evlilik ve Düğün Hazırlıkları 2022 Fuarı (Wedding Cyprus 2022) bugün sona eriyor.

Unifex Fuarcılık Org. Ltd’den yapılan açıklamada, evlilik hazırlığında olan çiftler ile evlerini yenilemek isteyenlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı fuara halkın yoğun ilgi gösterdiği belirtilerek, gösterilen ilgiye teşekkür edildi.

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18 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılan fuar son gününde bugün 16.00 22 .00 saatlerinde ziyaret edilebilecek

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