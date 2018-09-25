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Evlilik yarışmasında gelin adayları birbirine aşık olup programı terk etti

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Vietnam'daki evlilik yarışmasında kadın yarışmacılar damatlardan vazgeçip stüdyoyu terk ettiler.
Evlilik yarışmasında gelin adayları birbirine aşık olup programı terk etti

Türkiye'de uzun süre yayınlanan ' Kısmetse Olur ' programının Vietnam versiyonunda haftanın final bölümünde gelin adaylarından ikisi birbirlerine aşık olduklarını açıklayarak programı terk etti.

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Gelin adaylarından Minh Thu yarışmada hiçbir damat adayını tercih etmediğini açıkladıktan sonra gözyaşları içinde bir başka gelin adayı olan Truc Nhu'ya sarıldı.

İlan-ı aşk edilen gelin adayı flört ettiği damat adayının yanına giderek ''Umarım seni hak ettiğin gibi sevecek birini bulursun'' dedi. Daha sonra iki gelin adayı stüdyoyu şaşkın bakışların arasında terk etti.

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