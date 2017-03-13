Evliliklerin Boşanmaya Giden Yola Girdiğini Gösteren 4 Sinsi Alamet

Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen hayallerle kurulan yuvaların, bir süre sonra temellerinden sarsıldığına zaman zaman şahit oluyoruz. Sonrasında korkunç olaylara sebebiyet veren boşanmaların önüne geçmek imkansız değil.

Çiftler arasındaki iletişimin giderek azalması



İletişimin giderek azalması yaklaşan tehlikenin ilk göstergelerinden birisi. “En son ne zaman karşılık oturup sohbet ettik?” sorusuna verecek net bir cevabınız yoksa, ilişkiniz için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Artık hayatımızı neredeyse ele geçiren teknolojik aletler de iletişimin zayıflama sebepleri arasında. Eşiniz size bir şey anlatmaya çalışırken göz ucuyla da olsa telefona bakmanız, onun kendisini önemsiz ve değersiz hissetmesine sebep olabilir. Ufak aşınmaların zamanla birikmesi, büyük çatlaklara yol açıyor.

Sürekli negatif duygular yansıtmaktan kaçının



Eşinizle oturup duygularınızı paylaşıyor musunuz? Cevabınız evet ise harika! Peki, nasıl duygular paylaşıyorsunuz? İlişkilerde karşı tarafla sürekli negatif duygular paylaşmak, çoğu zaman ayrılıklara sebep olan büyük bir hatadır. Günlük iş ve şehir temposu içinde gerilmemek mümkün değil ancak bu gerginlikleri mümkün olduğu kadar az yansıtmak yapabileceğiniz en iyi şey. En sık yapılan yanlışlardan birisi de sürekli kılı kırık yaran bir tavır sergilemektir. Bu tutum, ilişkilerin ayrılığa giden yola girmesinin en önemli sebeplerinden.

Sevginin ve alakanın git gide azalması



Yeni evlilikteki o naif heyecanın uzun süre devam ettiği vaki değildir. Zamanla birbirlerine alışan çiftler, kendilerini bir rutinin içinde buluverirler. İlişkilerin saplandığı rutin bataklığı, zamanla ilgi ve alakanın eksilip azalmasına yol açıyor. Kimse, sevildiğini hissetmediği bir ilişkinin parçası olmak istemeyeceğinden maalesef zaman içinde ayrılığın gündeme gelmesi kaçılmaz. Rutinden çıkmanın en etkili yolu değişikliğe gitmektir. Haftada bir kere çıkılacak akşam yemeği, hafta sonuna sığdırılabilecek ufak tatiller veya sadece biraz romantizm ilişkinin sıradanlaşmasını önleyebilir. Seçenek ne olursa olsun, en önemli faktör iki tarafın da keyif alması.

Dinleme becerinizi kaybetmeyin

Her insan ilişkisinde olduğu gibi evlilikte de eşlerin birbirini dinlemesi sağlıklı bir ilişkinin temelini oluşturuyor. Eşlerden birisi karşı tarafla duygularını ve düşüncelerini paylaşırken, gördüğü alakaya göre ilişki içerisinde kendisini konumlandırır. Sizi ondan ayıran her şeyden uzaklaşın ve göz göze iletişim kurmanın önemini yabana atmayın. Eşiniz, davranışlarınıza bakarak ona verdiğiniz önemi anlasın.