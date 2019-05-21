Zaman zaman evlilikte cinsel ilişki zamanlarınız sekteye uğrayabilir. mesela en çok şikayet edilen konulardan biri olan ''Uzun süredir evliyiz ancak eşimle cinsel ilişkiye girme sayılarımız azaldı ne yapmalıyım?'' gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Peki evlilikte cinsel ilişkiyi kurtarma yolları neler? Evlilikte cinsel ilişki nasıl düzene girer? İşte merak edilen tüm soruları Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, uzun süreli ilişkilerde cinsel yaşantının olumsuz etkilendiğini söyleyerek şikayet edilen konulara değindi...

Uzun ilişkilerde hislerde bir azalma görülebiliyor ancak her çift bunu yaşayacak diye bir sonuç yok. Cinsel isteğin, karşılıklı duygusal hisler, düşünceler kadar hormonlar, hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve yaşam tarzı gibi faktörlerden etkilendiğini unutmamak gerekiyor. Çiftler sorunlarını mutlaka konuşarak çözmelidir. Bu sorun için eşler tedavi olursa, çekim tekrar elde edilebiliyor.

ÇİFTLER ARASINDAKİ İLİŞKİ ÇOK ÖNEMLİ!

Erkekte sertleşme problemi, erken boşalma ve isteksizlik, kadında ise uyarılma güçlüğü, orgazm problemi ten uyumunun en büyük düşmanıdır. Öncelikle bu problemlerin üstesinden gelmek ve tedavi olmak gerekiyor. Cinsel birlikteliği tamamlama telaşı da uyumu bozuyor. Bütün bu nedenler zaman içerisinde partnerler arasında hayal kırıklığı ve öfke yaratabilir. Tatminsizlik yaşayan eşler birbirini eleştirmeden ve kırmadan konuşmalıdır. Ten uyumsuzluğunda hemen ümitsizliğe kapılmayın,doğru tedaviyle bu sorunları ortadan kaldırmak şart. Fakat bazı çiftler için bu uyumu sağlamak zaman alıyor.