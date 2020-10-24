Evo Morales, adayının Bolivya'daki seçimleri kazanmasının ardından Venezuela'ya geçiyor

Bolivya'da geçen sene ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifaya zorlanan Eve Morales'in Arjantin'den Venezuela'ya gitmek üzere bir uçağa bindiği belirtildi. Morales'in Sosyalizm Hareketi'nin adayı geçen hafta yapılan başkanlık seçimleri kazanmıştı.

Arjantin devlet televizyonu Telam, görevi bırakmasından bu yana Arjantin'de yaşayan Morales'i Venezuela hükûmetine ait bir uçağın taşıdığı belirtildi. Uçağın başkent Karakas'a ineceği ifade edildi.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Reuters'ın ulaştığı Morales temsilcileri de bir demeç vermeyi reddetti.