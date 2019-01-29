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Evren Araz morgda bulundu

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İngiltere’nin başkenti Londra’da 23 Ocak’ta otobüs durağına gitmek için 20 km hız sınırı bulunan yolda karşıya geçmeye çalışan ve bir aracın çarparak park halindeki başka bir aracın üzerine fırlattığı kişinin, 36 yaşındaki Evren Araz olduğu ortaya çıktı.
Evren Araz morgda bulundu

Polis hazırlattığı tabelalar ile görgü tanığı arıyor.

 

 

Londra’da Parkhurst Road, Holloway Road kavşağında 23 Ocak’ta kaza yaşandı. Polis, 30-40 yaşlarında bir kişinin tek yönlü yolun karşı tarafına doğru hareket ederken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığını olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve ambulans helikopter geldiği halde yarım saat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde can verdiğini duyurdu. Polis üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin ‘kimlik tespiti’ için harekete geçti. Bu esnada kardeşlerinden haber alamayan Mehmet ve Savaş Araz, polise kardeşinin eşkalini verererek ‘kayıp’ başvurusunda bulundu.

 

TUTUKLAMA YOK, GÖRGÜ TANIĞI ARANIYOR

Araz kardeşleri dün telefonla arayan polis, kaybolan kişinin kaza sonucu ölen bir kişinin eşgaline uyduğunu, kimlik tespiti için hastane morguna gelmelerini istedi. Morga giden Mehmet ve Savaş Araz, gözyaşlarıyla cesedin kardeşlerine ait olduğunu teşhis etti. Hız sınırının 20 kilometre olduğu yolda aracın çarptığı Araz’ın, yol kenarında park halindeki başka bir aracın üzerine düşerek öldüğü belirtildi.

Kazadan sonra adı açıklanmayan şoförün olay yerinde ifadesinin alındığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Herhangi bir tutuklamanın yapılmadığını açıklayan polis, yol kenarına koyduğu tabela ile görgü tanıkları arıyor.

4 Derby Rd, Enfield adresindeki Kırkısraklılar Dayanışma Derneği’nde taziyeleri kabul eden aile, anne ve babası Türkiye’de olan Araz’ın Türkiye’de toprağa verileceğini duyurdu. (Hürriyet)

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