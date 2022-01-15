Evren: Dr. Küçük, Var Oluş Mücadelemize Rehber Olmuştur

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dr. Fazıl Küçük’ü; vefatının 38’inci sene-i devriyesinde bir kez daha saygı, özlem ve minnetle anarak, Allah’tan rahmet diledi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’nin Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle,

“Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin böl-yönet politikalarına karşı Kıbrıs Türk halkının kimliğinin bu topraklarda var olması ülküsüyle yaşamı boyunca halkı için büyük mücadeleler vermiştir. Dr. Küçük, Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türkü’ne iadesini ulusal mücadelemizin merkezine koymuş, önderlik ettiği mücadelesiyle ecdadımızın mirası Vakıflar İdaresi, gerçek sahibi olan Kıbrıs Türkü’ne iade edilmiştir. Dr. Küçük, halkçı kimliğiyle Kıbrıs Türkü’nün gönlünde yer etmiş, var oluş mücadelemizde bizlere rehber olmuştur”