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Evren: Hemşirelik, Kutsal ve Müstesna Bir Meslektir

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İçişleri Bakanı Kutlu evren Hemşireler Günün vesilesiyle mesaj yayınladı.
Evren: Hemşirelik, Kutsal ve Müstesna Bir Meslektir

Evren'in yayınladığı mesaj şöyle:

Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 Salgını süresince bir kez daha sağlık çalışanlarının ne kadar önemli, ne kadar hayati bir görev üstlendiklerini , ne kadar zor şartlarda canlarını riske atarak cesurca çalıştıklarına şahit olduk. Hemşirelik gibi müstesna  bir mesleği icra eden Servin Hanım’ın evladı olarak her zaman gurur duydum. Hemşirelik,  kutsal ve özel bir meslektir.

Bu saygın ve özel mesleği icra eden kıymetli  insanlarımızın, sağlığımıza kavuşmamız, yaralarımızın sarılması için ortaya koydukları  mücadele ve fedakarlıkları asla unutmayacağız. Onlar, kocaman yürekleri ile hepimizin  kahramanlarıdırlar.

Bu vesileyle, her zaman önce insan diyen, büyük özveri ve  insanüstü gayretle çalışan, emek veren hemşirelerimize bir kez daha hürmetlerimi sunar, bu özel günde görevleri başında ve emekli olan tüm hemşirelerimizin “Dünya Hemşireler Günü”nü en içten dileklerimle kutlarım.

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