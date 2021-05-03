Evren: İnsanlığın ilerlemesinde fikir hürriyetinin kıymeti büyüktür

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın emekçilerine çalışmalarında başarılar dilerken, basın etiğine hassasiyet gösteren tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın emekçilerine çalışmalarında başarılar dilerken, basın etiğine hassasiyet gösteren tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

“İnsanlığın ilerlemesinde fikir hürriyetinin kıymeti büyüktür” diyen Evren, çağdaş demokratik rejimlerde, basın çalışanlarının, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, uyarılması ve bilinçlendirilesi gibi önemli görevleri ifa ettiklerini kaydetti. Evren, dünyanın çeşitli coğrafyalarında, zor koşullarda çalışan basın emekçilerinin, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, basın etiğine uygun şekilde fikirlerini özgürce ifade etmelerinin demokrasilerin ilerlemesi ve insanlığın daha iyiye yol alması için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Evren, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşması, toplumu ilgilendiren konularda farklı görüşlerin basın etiği dikkate alınarak, kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı gösterilerek, gazete, dergi, televizyon, internet gibi basın yayın ve iletişim araçlarında özgürce tartışılabilmesinin çağdaş demokrasilerin bir gereği olduğunu belirtti.

“Ülkemizin kendine has sosyo-ekonomik ve siyasal yapısı içerisinde basın emekçilerimizin entelektüel yetkinlikleri ve toplumsal duyarlılıkları demokrasimizin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.” ifadelerini kullanan Evren, basın emekçilerine çalışmalarında başarılar diledi ve basın etiğine hassasiyet gösteren tüm basın çalışanlarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.