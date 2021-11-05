  • BIST 1.575,400
  • Altın 562,00
  • Dolar 9,7155
  • Euro 11,2267
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Evren, Lefke Yardım ve Halk Derneği hayetini kabul etti

» »
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz ile Dernek Girne İlçesi Temsilcisi Sn. Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu' nu makamında kabul etti.
Evren, Lefke Yardım ve Halk Derneği hayetini kabul etti

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz ile Dernek Girne İlçesi Temsilcisi Sn. Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu' nu makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Evren, ülke ve bölgesel sorunların çözümünde kadınlarımızın aktif rol alarak çözüm süreçlerine katılmalarının çok değerli olduğunu ifade etti. Hayatın her alanında kadınlarımızın elinin, emeğinin olmasının önemine vurgu yapan Kutlu Evren, gerek kamusal alanlarda gerek ekonomik ve sosyal alanlarda yaşamı paylaştığımız kadınlarımızın ülkedeki ilerlemenin ortağı olduklarını belirtti. Kutlu Evren, “kadınlarımızın yaşamın her alanına katkılarının ve katılımlarının artmasından büyük mutluluk duymaktayım” dedi.

LEFKE YARDIM VE HALK DERNEĞİ'NİN  ONURSAL BAŞKANI KUTLU EVREN OLDU

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in geniş bir bürokrat heyeti ile birlikte sorunları, dinlenesinden, pozitif yaklaşımlarından çok etkilendiklerini belirten Dernek Başkanı Dr. Emel Yılmaz, “Sayın Bakanımız, samimi bir yaklaşım ve geniş bürokrat heyeti ile bizleri ağırlamış, sorunlarımızı dikkatle dinlemiştir. Bakanımıza bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Derneğimiz ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Dr. Emel Yılmaz tarafından Lefke Yardım ve Halk Derneği'nin faaliyetlerinin aktarıldığı görüşmede ayrıca Lefke'nin  İlçesinin kamusal alanlardaki sorunları da ele alındı.

Toplantıda ayrıca Bakan Kutlu Evren'e, Dernek Başkanı Dr. Emel Yılmaz tarafından Onursal Başkanlık teklifinde bulunuldu. İçişleri Bakanı Kutlu Evren, görüşme sonunda derneğin faaliyetlerini özelde Lefke ve genelde ülke açısından çok  başarılı bulduğunu ve bundan böyle Lefke Yardım ve Halk  Derneği'nin Onursal  Başkanı ünvanı ile anılmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sennaroğlu, Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırdı05 Kasım 2021 Cuma 10:13
  • Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı atadı05 Kasım 2021 Cuma 10:04
  • Lefkoşa dün gece elektriksiz kaldı05 Kasım 2021 Cuma 09:47
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar05 Kasım 2021 Cuma 09:45
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?05 Kasım 2021 Cuma 09:27
  • Detay'da günün manşeti... 5 Kasım 2011 Cuma05 Kasım 2021 Cuma 09:13
  • Sucuoğlu, PM'yi kaybeden AKP temsilcisini atadı, UBP karıştı!05 Kasım 2021 Cuma 08:46
  • Sucuoğlu TC Elçiliğine gittiğini açıkladı! Bazı basın organlarına sitem etti04 Kasım 2021 Perşembe 22:14
  • GMB'de maaşlar halen ödenemedi! Sendikadan GREV uyarısı!04 Kasım 2021 Perşembe 21:08
  • Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci açıklama.. 158 VAKA, 1 VEFAT!04 Kasım 2021 Perşembe 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti