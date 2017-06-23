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Evren: “Yeni cezaevi KKTC ve TC’den müteahhitlerin işbirliği ile yapılacak”

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Evren: “Yeni cezaevi KKTC ve TC’den müteahhitlerin işbirliği ile yapılacak”
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, yeni cezaevinin KKTC ve Türkiye’den müteahhitlerin işbirliğinde yapılacağını söyledi.

İşçişleri Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre,  Eşit Hak ve Adalet Sendikası’nı kabul eden İçişleri Bakanı Evren, kabulde yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimiz günden beri cezaevinin mevcut durumundan rahatsızlığımız zaten vardı. İvedi bir şekilde burada gerekli tadilatların yapılması için birçok adım attık ve kısa süre sonra da Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile yeni cezaevi yapılması için protokolleri imzaladık. Şu an temel atma aşamasına gelmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Günün koşullarına göre icraatlar yapmaya çalıştıklarını ifade eden Evren, cezaevinde örgütlü sendikaların da olumlu tutumları ve güvenleri neticesinde bu aşamaya gelindiğini ifade etti.

Evren, “Yeni yapılacak cezaevi çalışmaları, Türkiye’den gelecek müteahhitler ile KKTC’de iş yapan müteahhitlerin işbirliği içerisinde sürdürülecek. Tüm işler ve ödemeler protokollerle garanti altına alındı” dedi.

YASALAR MECLİS TATİLİNİN ARDINDAN

Kutlu Evren, Cezaevi personelinin refahı ve huzuru için yasa çalışmalarının devam ettiğini, pek çok yasanın hazır hale geldiğini ve meclis tatilinin ardından yasaların gündeme geleceğini söyledi.

Kabulde konuşan HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen ise, UBP-DP Hükümetinin cezaevine en çok ilgi gösteren hükümet olduğunu söyledi.

Türkmen, “Gerek sistemsel gerek yasal boyutlarda 40 yıldır dokunulmayan konuların çözümüne imza attınız. Özellikle yeni cezaevi konusunda göstermiş olduğunuz gayret ve gelinen aşama hem bizleri hem de mahkumları fazlasıyla memnun etmiştir” dedi.

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