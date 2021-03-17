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Evren'den Çanakkale Zaferi mesajı

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Evren'den Çanakkale Zaferi mesajı
Evren'den Çanakkale Zaferi mesajı

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN, ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 106. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

18 Mart 1915 tarihinde Çanakale Boğazı’nda yaşananlar, İngiliz, Anzak ve Fransızlardan  oluşan sayıca üstün emperyalis kuvvetlere  karşı vatan topraklarını canları pahasına savunan kahraman Mehmetçiğin, bağımsızlık ve özgürlük uğruna yüreklerini ortaya koyduğu, sayısız kahramanlık ve fedakarlıklarla tarih sayfalarına altın harflerle yazdığı emsalsiz bir destandır.

KUTLU EVREN, “TÜRK MİLLETİ, GÜCÜNÜ SARSILMAZ İNANÇ VE ÖZGÜRLÜĞÜNE OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜNDEN ALMAKTADIR” 

Türk Milleti için Çanakkale Zaferi’nin anlamı, bir askeri ve siyasi başarı olmaktan ötedir. 106 yıl önce Bigalı Mehmet Çavuş’un Seddülbahir çıkarması sırasında sayıca ve silah gücü üstün İngilizlere karşı 20 kişilik birliğiyle göğüslerini siper ederek düşman kuvvetlerine geçit vermemesi de, Seyit Onbaşı’nın 200 kiloluk top mermilerini kaldıran bedeni de, o gün gücünü Türk Milletinin sarsılmaz inanç ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünden almaktaydı.  

Türk Milletinin şan, şeref ve sayısız kahramanlıklarla dünya tarihine not düştüğü, Çanakkale Savaşı, tarihin seyrini değiştirmiş, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın tarihe geçen “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!”sözlerinin ise halen Conkbayırı sırtlarında yankılandığı, Türk Milletinin vatan toprağı savunmasında ne kadar kararlı, ne kadar inançlı olduğunu anlatan sayısız kahramanlıkların yaşandığı eşsiz bir destandır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, 106 yıl önce Çanakkale’de gelecek nesillerin hür ve özgür yaşaması uğruna, birçok emperyalist güce karşı cesurca göğüslerini siper ederek, canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 106. yılında Türk Milletinin bu onurlu gününü kutluyorum.

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