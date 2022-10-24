Evrenin beklenenden hızlı genişlemesi bilim insanlarını endişelendirdi

Evrenin evrimi üzerine şimdiye kadar yapılmış en kesin araştırmaya göre, evrendeki uzay dokusu saatte 160.000 milden fazla genişliyor.

Bilimsel modellerin öngördüğü genişleme oranından daha hızlı çıkan Pantheon+ ölçümü, evrenin etrafında süper parlak süpernovalar gözlemledi.

Times’ta yer alan habere göre, evrenin bu genişleme hızı, Hubble sabitiyle 3,26 milyon ışıkyılı veya 19 milyar milyar mil olarak ölçüldü. Başka bir deyişle, uzaydaki iki nokta birbirinden 19 milyar mil uzaktaysa, aralarındaki mesafe saatte 160.000 mil artıyor. Bunun nedeni uzayda birbirlerinden uzaklaşmaları değil, aralarındaki boşluk dokusunun gerilmesi olarak açıklandı.

NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Bu ölçüm bilim insanları için bir sorun teşkil ediyor. Evrene nüfuz eden arka plan radyasyonunun ölçülmesiyle desteklenen standart evren modeli, bu hızın megaparsec başına 67.4km/s gibi olması gerektiğini ve yaklaşık 148.000 mil hızla genişlemesi gerektiğini öne sürüyor.

Bu tutarsızlık “Hubble gerilimi” olarak biliniyor. Standart teoriler ters giden bir şeyler olduğunu ya da bilim insanlarının henüz anlamadığı bazı noktalar olduğunu öne sürüyor.

The Astrophysical Journal’da yayınlanan yeni çalışmanın bu gerilimi çözebileceği umuluyordu, ancak Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Dillon Brout, “derin farklılıklar her zamanki gibi inatçı olmaya devam ediyor” dedi.