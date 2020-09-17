 Evrensel Hasta Hakları Derneği Covid-19 geçiren kişileri kan bağışlamaya çağırıdı

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Covid 19 hastalığını geçiren kişileri immun plazma tedavisi için kan bağışlamaya çağırdı.

Dernek, Sağlık Bakanlığı’ndan bağış konusunda halkı bilgilendirmesini, bunun endişeleri ortadan kaldıracak şekilde yapmasını talep etti, kan bağışının insan sağlığını olumsuz yönde etkilemediğinin özellikle belirtilmesini istedi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Antikor tedavisi, COVID-19 geçirip de iyileşenlerin kanlarından alınarak virüsü adeta felç edip etkisiz hale getiren, antikor isimli bağışıklık proteinleri kullanılarak yapılmaktadır.

Kişi, hastalığı geçirdiği tarihi, en son yaptırdığı ve negatif olan PCR testinin tarihini kan bağışı yaparken bildirmesi zorunludur. Kan bağışı yaptırmadan önce herhangi bir ilaç kullanmamış ve tok olmak gerekmektedir. Bağışta bulunan bir kişi 3 ay sonra tekrardan bağışta bulunabilir. Bağışçı olabilmek için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliğine başvuru yapıldıktan sonra, bağış yapmak isteyenler mesai saatlerinde Kan Bankası’na yönlendirilecektir.

Öte yandan Kişisel Veriler Yasası’na göre, bağışın yapılmasından sonra antikorların ne kadar süreyle saklanacağı, hangi amaçlarla kullanılacağı ile ilgili olarak da bağışçının detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilendirme yapılmadan kişiden bağış alınması yasal değildir. Ayrıca bilgilendirmenin, tüm bu hususları kapsayan yazılı bir form üzerinde yapılması ve hastanın sosyal ve psikolojik durumuna göre konunun anlayabileceği şekilde kendisine anlatılmasından sonra rızasının alınması da yasal bir zorunluluktur. Bağışçının kendi rızası olmadan kimlik bilgileri açıklanmamalıdır.”