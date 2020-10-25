Evrensel Hasta Hakları Derneği: “Hasta hakları yasa tasarısı 18 yıldır bekliyor”

Evrensel Hasta Hakları Derneği 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü çerçevesinde bir mesaj yayınlayarak, ülkede hasta haklarının özel bir yasayla korunmayışının yarattığı zorluklara ve yasa geçene kadar ihlallere karşı alınabilecek önlemlere dikkat çekti

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) hasta ve hasta yakınlarının yüksek menfaatini korumak ve hasta haklarının ülkede yasallaşması için mücadele eden 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü çerçevesinde bir mesaj yayınlayarak, ülkede hasta haklarının özel bir yasayla korunmayışının yarattığı zorluklara ve yasa geçene kadar ihlallere karşı alınabilecek önlemlere dikkat çekti.

“YASA TASARISI 18 YILDIR ASKIDA”

Dernekten yayınlanan mesajda, Covid 19 pandemisi başladığından bu yana hakların birçoğunun sistematik olarak ihlal edilmesiyle, 18 yıldır defalarca Meclise gönderildiği halde nihayete erdirilemeyen hasta hakları yasasının öneminin daha çok hissedilir olduğu kaydedildi.

Mesajda, Hasta Hakları Yasası’nın işaret ettiği birçok konunun idari sorumluluk ve yükümlülükler olduğu belirtilerek, bu nedenle hasta hakları için özel bir yasanın olmasının sağlık sisteminde yapılacak herhangi bir düzenlemenin hak temelli yapılabilmesi için bir kılavuz oluşturması açısından elzem olduğu ifade edildi.

Sağlık Hukukçusu Doç. Dr. Şölen Külahçı’nın sözlerine de atıfta bulunulan mesajda, KKTC’nin hasta haklarının özel yasalarla korunmadığı ender ülkeler arasında yer aldığı kaydedilerek, hasta haklarının korunmasına özel bir yasanın ve bununla ilişkili olarak, sağlık hizmeti veren kuruluşlarda hak ihlallerine ilişkin şikayetlerin değerlendirileceği idari mekanizmaların yaratılmamış olmasının hak aramanın önünde önemli bir engel oluşturduğu belirtildi.

"KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ BİR ADIM: HASTA DESTEK BİRİMLERİ"

Mesajda ayrıca, EHHD ‘nin, hasta haklarının korunması için sağlık hizmeti alan bireylerin şikâyetlerinin kayıt altına alınacağı, değerlendirilip makul sürede sonuçlandırılacağı birimlerin kamu hastanelerinde hizmete girmesi konusunda Sağlık Bakanlığı’na geçtiğimiz ağustos ayında yazılı talepte bulunduğu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimliği’nin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiği, ayrıca Hasta Destek Birimi’nin faaliyete geçmesi için yapılacak çalışmaları desteklediği ifade edildi.

“HAKLI SÖYLEŞİLER” BAŞLIYOR

26 Ekim Dünya Hasta Hakları günü çerçevesinde bu akşam saat 20.30’da pandemi süreci ve karantina şartlarında hasta hakları, dezavantajlı grupların sağlığa erişimi gibi konuların sağlık hukuku açısından yanıt bulacağı “Haklı Söyleşiler” programının ilki, EHHD’nin Facebook sayfasında canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

İlk programda moderatör EHHD Başkanı Emete İmge’nin konukları sağlık hukukçuları Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp etiği ve hukuku uzmanı, akademisyen Doç.Dr. Gürkan Sert ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şölen Külahçı olacak.

İMZA KAMPANYASI ÇEVRİMİÇİ OLARAK TEKRAR İMZAYA AÇILDI

Mesajda, “Hasta haklarının yasallaşması konusunda yasa yapıcılar üzerinde toplumsal baskının artması yurttaşların hak taleplerini yükseltmesiyle mümkündür. EHHD’nin geçtiğimiz yıllarda hasta haklarınım Cumhuriyet Meclis’inde görüşülüp yasallaşması için başlattığı ve yüzlerce imzacının destek verdiği kampanya 26 Ekim Dünya Hasta Hakları günü çerçevesinde çevrimiçi olarak tekrar imzaya açılmıştır.” denildi.

Kampanyaya destek vermek ve imzalamak için: http://chng.it/x9GwKHy6MX adresinin kullanılabileceği belirtildi.