  • BIST 1.910,95
  • Altın 753.96533
  • Dolar 13.0892
  • Euro 14.8662
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Evrensel Hasta Hakları Derneği: Önleyici Sağlık Tedbirleri Alınması Hakkına Yönelik Çalışmalar Önemli

» »
Hasta Hakları İzleme Projesi Başladı
Evrensel Hasta Hakları Derneği: Önleyici Sağlık Tedbirleri Alınması Hakkına Yönelik Çalışmalar Önemli

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, toplumsal sağlık haritalandırması ve koruyucu önlemlerin alınması hakkının genişletilmesi amacıyla hazırlanan Hasta Hakları İzleme Projesi başladı.


Covid-19 salgınıyla derinleşen sağlık sorunlarına yönelik kalıcı ve yapısal iyileştirmelere katkı koymak üzere hazırlanan, önleyici tedbir hakkının daha fazla korunmasını hedefleyen, 34 ay sürerek Eylül 2024’de sona erecek proje kapsamında hazırlanacak ön raporun, sağlıkta haritalandırmaya kaynak oluşturması öngörülüyor.


Evrensel Hasta Hakları Derneği, konuyla ilgili yazılı açıklamasında son 5 yılda yaklaşık 300 şikayet raporladığını, son bir yılda raporlanan ihlallerin yüzde 70’inin ‘koruyucu önlemlerin alınması hakkının’ ihlaliyle ilgili olduğunu belirtildi.


Derneğin açıklanmasında tedavi ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyabilecek hastaların sayısının bilinmediği, doğru planlama ve bütçeleme yapılamadığı, bu nedenle hastaların en temel hak olan tedaviye erişim hakkından mahrum edildiği, ülkede haritalandırma çalışmasının olmadığı, bunun sağlık ekonomisinin yönetilmesine de engel olduğu da savunuldu. 


Hasta Hakları İzleme Projesi’nin bir diğer amacının sağlıkta örgütlü kuruluşların ve meslek örgütlerinin dayanışma ağını sistematik yapıya dönüştürmek olduğu ifade edildi. 


Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin açıklamasında şunlar da kaydedildi:


“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uluslararası halk sağlığı uzmanlarının Covid-19 ile mücadelenin en az 10 yıl süreceğini öngördüğü düşünüldüğünde, önleyici sağlık tedbirlerin alınması hakkına yönelik çalışmaların güçlendirilerek sürdürülmesi öncelikli ve ivedidir.  Sağlık sisteminde oluşan sorunların iyileştirilmesi, var olan eksikliklerin düzenli izlenip raporlanarak toplumla paylaşılmasıyla mümkün olabilir. Bu amaç doğrultusunda kurulacak Dayanışma Ağı, sağlıktaki tüm paydaşlarla birlikte Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin önümüzdeki 3 yıl boyunca yürüteceği Hasta Hakkı İzleme Projesinin temel faaliyetlerinden bir diğer olacak.” 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Omicron'dan korunmak için 2 metre mesafe yeterli değil"02 Ocak 2022 Pazar 14:12
  • Kanserle Savaşta Yeni Yöntem: Akıllı İlaçlar02 Ocak 2022 Pazar 13:36
  • Çin’de Yılın İlk Gününde 191 Yeni Vaka02 Ocak 2022 Pazar 10:32
  • Türk Milli COVID-19 Tanı Kiti Kullanıma Sunuluyor02 Ocak 2022 Pazar 00:16
  • Omicron'un Hastaneye Yatışlara Etkisi Ne Olacak01 Ocak 2022 Cumartesi 21:28
  • Pandemi Gidiyor, Endemi Geliyor01 Ocak 2022 Cumartesi 21:01
  • Yeni Yılda İyi Düşünün İyi Olsun01 Ocak 2022 Cumartesi 15:53
  • Özgöçmen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin temaslı kamu sağlık çalışanları” hakkındaki kararıyla ilgili yargıya müracaat ettiklerini açıkladı01 Ocak 2022 Cumartesi 15:22
  • Üçüncü Doz Aşı Omicron’a Karşı Yüzde 88 Koruma Sağlıyor01 Ocak 2022 Cumartesi 15:19
  • Kovid-19'un Omicron Varyantı Avrupa’da Etkisini Sürdürüyor01 Ocak 2022 Cumartesi 13:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti