  • BIST 1.419,690
  • Altın 497,46
  • Dolar 8,5230
  • Euro 10,0700
  • Lefkoşa 43 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Teknecik’e Derhal Filtre Takılmasını İstedi

» »
Evrensel Hasta Hakları Derneği, Teknecik’e Derhal Filtre Takılmasını İstedi
Evrensel Hasta Hakları Derneği, Teknecik’e Derhal Filtre Takılmasını İstedi

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Teknecik Santrali’nde kullanılan düşük kaliteli yakıtın, halk sağlığını etkileyen çevre kirliliği yarattığını kaydederek santrale derhal filtre takılmasını istedi.

Dernek yaptığı açıklamada, “Teknecik Santrali’ne halen filtre takılmaması bir utançtır, santralin çevreye verdiği zarar bir cinayettir” ifadelerine yer verdi ve yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, insan haklarının sağlıktaki karşılığı olan hasta haklarının, yasal mevzuatının halen yapılmamasından duyulan üzüntü de ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplum sağlığını korumak devletlerin ve hükümetlerin anayasal yükümlülüğüdür. Hasta hakları kapsamında Koruyucu Önlemlerin Alınması Hakkı genel olarak 3 başlık altında toplanır; birincil önlem sağlık etkileri ortaya çıkmadan önce müdahale etmek, ikincil önlem hastalıkları en erken zamanda belirlemek için tarama ve üçüncü önlem ise hastalığı teşhis sonrası yavaşlatmak veya durdurmak için yönetmektir.”

Açıklamada, “Ülkedeki çevre kirliliği, atık suların denizlere dökülmesi, asbestli borulardan su kullanımına devam edilmesi, CMC atıklarının hâlâ duruyor olması ve özellikle son günlerde sosyal medyada da tepkilere yol açan Teknecik Santrali’nden çıkan dumanın”, toplum sağlığını ciddi bir biçimde tehdit etmekte olduğu belirtildi.

Yapılan baskılara rağmen yetkililerin bu konuda denetim gücünü göstermekten kaçındığı ve yaptırım uygulamadığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Toplum sağlığını korumakla yükümlü olan devlet ve hükümet yetkilileri, görevlerini yerine getirmeyerek hastalıklara davetiye çıkartmaktadır.

Bir kez daha yetkilileri, Koruyucu Önlemlerin Alınması hakkını ihlal etmekten vazgeçerek toplum sağlığı için önlem almaya, alınan yakıtın kalitesini denetlemeye ve Teknecik Elektrik Santrali’ne  derhal filtre takılması için adım atmaya çağırıyoruz.

Çevre ve hasta hakkımızın korunmasını ve sağlığa hak temelli bir yasal zemin oluşturacak olan ‘hasta hakları yasa tasarısının’ yasalaşmasını talep ederiz. En başta hasta ve hasta yakınlarına, genelde de tüm topluma bizi yönetenler üzerinde hep birlikte baskı oluşturabilmek için birlikte harekete geçmek için açık çağrıda bulunuyoruz.” 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Narenciye Üreticiler Birliği CYPFRUVEX’in Üreticileri Ödemediğini Savundu05 Ağustos 2021 Perşembe 14:59
  • Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi 13 Ağustos’a kadar kapalı olacak05 Ağustos 2021 Perşembe 14:41
  • Orman Yolları Da Dahil Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı Uzatıldı05 Ağustos 2021 Perşembe 14:17
  • “Asgari Ücreti Belirleyin” Çağrısı05 Ağustos 2021 Perşembe 14:15
  • Endonezya: Aşısızların ölüm oranı üç kat fazla05 Ağustos 2021 Perşembe 14:14
  • KTÖS, KTOEÖS ve KTTB, Okulların Yüz Yüze Eğitime Açılması İçin Önerilerini Açıkladı05 Ağustos 2021 Perşembe 14:11
  • Aşı olmayan gençlerde hastalık yayılıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 12:52
  • Sebze ağırlıklı beslenme ve egzersiz miyom riskini azaltıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 12:47
  • İsrail güçleri, Batı Şeria'da yapım aşamasındaki 3 evi yıktı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:45
  • İngiltere’de 16 ve 17 yaşındaki çocuklara aşı uygulaması başlayacak05 Ağustos 2021 Perşembe 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti