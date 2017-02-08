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Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Ombudsman ve KTTB’ye ziyaret

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Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Ombudsman ve KTTB’ye ziyaret
Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni (KTTB) ziyaret etti.

Dernek Başkanı Emete İmge, yönetim kurulu üyesi Ahmet Varoğlu ve “Hastanın Sesi” proje ekibi ziyaretlerinde, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı ve KTTB Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu ile görüşmelerinde hasta haklarını konuştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İmge, Ombudsman Emine Dizdarlı’yla görüşmelerinde, ülkede hasta haklarının korunması için yapılan şikayetlerin makul sürelerde sonuçlandırılmasının önemine değinerek sağlık kuruluşlarında hasta şikayetlerini değerlendirecek mekanizmaların ivedilikle oluşturulması gerektiğini söyledi.

Heyet, Emine Dizdarlı'dan Ombudsman’a yapılan hasta hakları şikayetleri hakkında bilgi aldı. 
       
İmge, KTTB’yi ziyaretlerinde ise hasta hakları konusunda birlik ile işbirliğini   geliştirmek istediklerini söyledi.

“Hastanın Sesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen “hasta hakları algı araştırması” sonuçlarını hekimlerle paylaşmak istediklerini belirten İmge, bu sonuçlar üzerinden ihtiyaç görülen çalışmaların işbirliği içerisinde yapılmasını arzuladıklarını kaydetti.

İmge, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki altı aylık dönemde sağlık sektörünün yasal çerçevesinin güçlendirilmesi ve organizasyonu için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ülkeyi yönetenlerden ciddi atılımlar bekliyoruz. Yıllardır göz ardı edilen sorunların çözümü için tarafların işbirliği ve uzlaşı becerisi göstermesini diliyoruz. Sağlık en temel insan hakkıdır. Bunun eşitlik ve adalet temelinde korunabilmesi için toplumsal işbirliği ve uzlaşıya acilen ihtiyaç vardır. Derneğimiz bu sürecin aktif bir parçası olacaktır.”

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