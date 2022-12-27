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Evsel atıklardan jet yakıtı üretilecek

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Birleşik Krallık küresel ısınma ile mücadele için 5 farklı projeye 165 milyon sterlin yatırım yaptı. Toplam 200 bin ton karbondioksiti atmosferden uzak tutacak projelerle; atıklardan jet yakıtı üretilmesi amaçlanıyor.
Evsel atıklardan jet yakıtı üretilecek

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilgili alınan ve alınmayan önlemler her geçen gün önemini arttırıyor. Tartışmaların başında ise özel jetlerin çevreye verdiği zarar geliyor. Sadece 17 dakikalık bir uçuşun dünya çapında ortalama bir insanın yıllık toplam karbon ayak izinin yaklaşık dörtte biri olan 1 ton karbondioksit (CO2) emisyonuna sebep olmasın eleştirileri haklı çıkarıyor.  Öyle ki ülke liderleri bile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne özel uçak ile geldiği için eleştirilerin hedefi olabiliyor... 

 

Suçluluk duymadan uçmak mümkün mü?

Ancak bu konuda yeni bir adım atan Birleşik Krallık, çelik fabrikalarından ve ev çöplerinden çıkan atık gazlarını "suçluluk duymadan uçmak" için kullanılmaya hazırlanıyor. Kısaca evdeki çöpler hatta çöp torbalarının jet yakıtı olması hedefleniyor.  

Trafikten 100 bin araç azalmış gibi olacak

Bu amaçla başlatılan 5 farklı proje, 165 milyon sterlinlik Birleşik Krallık hükümet fonundan pay almaya hak kazandı. Projeler tam olarak faaliyete geçtiğinde CO2 emisyonlarını yılda ortalama 200 bin ton azaltacak. Söz konusu rakam trafikten 100 bin aracın kalkmasıyla aynı etkiye denk geliyor.

Ay’a 60 kere gidip gelmeye eşdeğer

Ulaştırma Bakanlığı, projenin yılda 300 bin ton sürdürülebilir havacılık yakıtı üreteceğini belirtti. İngiliz hükümetine göre bu miktar 23 milyon km uçuş için yeterli yakıtı sağlayacak, bu da Ay’a 60 kere gidip gelmeye eşdeğer.

 

Her türlü atıktan yakıt

Projelerin arasında Port Talbot Çelik Fabrikası'nın gazlarının yakıta dönüştürülmesi ve gazla çalışan bir elektrik santralinden yakalanan karbon ve yenilenebilir elektrikten elde edilen hidrojeni kullanarak yakıt üreten bir tesis geliştirilmesi var. Ancak içlerinde en ilginç olanı İngiltere’nin birçok yerinde açılacak evsel ve ticari atıkları işleyecek yakıt tesisleri.

Siyah çöp poşetlerine 17 milyonluk yatırım

Evsel atıklarını jet yakıtına dönüştürme projesi içinse 17 milyon sterlinlik yatırım yapıldı. Ellesmere Port’taki Fulcrum BioEnergy söz konusu kaynağı siyah çöp torbası atıklarını sürdürülebilir havacılık yakıtına (SAF) dönüştürmek için kullanacak.

‘Kulağa fantezi gibi geliyor ama…”

Birleşik Krallık hükümeti Ulaştırma Bakanı Mark Harper "Atıkları ya da yan ürünleri uçaklara yakıt ikmali için kullanmak kulağa fantezi gibi geliyor ama bu, suçluluk duymadan uçmayı gerçeğe dönüştürmemize yardımcı olacak. Ülke genelinde binlerce yeşil iş olanağı yaratmamıza ve karbon emisyonlarımızı azaltmamıza yardımcı olacak olan tam da bu tür yeniliklerdir" yorumunu yaptı.

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