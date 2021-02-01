Evsiz ve yaşlı insanlar çöp kamyonuyla toplanıp şehir dışına atıldı
Hindistan'ın Indore şehrinde belediyenin caddelerde yaşayan yaşlı evsiz insanların şehir dışına atılması talimatı üzerine, işçiler caddelerde topladıkları yaşlı insanları eşyaları ile beraber kamyonlara koyup şehrin dışına attı. Olay ile ilgili yayınlanan görüntülerde belediye ekipleri yaşlı evsiz bir kadını kamyona atmaya çalışırken vatandaşlar toplanıp duruma tepki gösterdi.
Başka bir görüntüde ise vatandaşlar işçilere tepki gösterirken, işçiler belediyeden emir geldiğini söyleyerek kendilerini savundu.
Hindistan'da belediyenin talimatıyla evsiz ve yaşlı insanlar çöp kamyonuyla toplanıp şehir dışına atıldı
01 Şubat 2021 Pazartesi 10:20
1 / 6