Evsizler insan ticareti kurbanı

Alihtia’nın “Evsizler İnsan Ticareti Kurbanı” başlıklı haberine göre, Rum Polisi’nin “İnsan Ticaretiyle Mücadele Masası” Müdürü Rita Superman, Rum yönetiminden para almak için kullan üç Kıbrıslı Rum ile röportaj yaptıklarını, henüz röportaj yapamadıkları 36 muhtemel kurban daha bulunduğunu açıkladı.



Superman evsiz kişilerin de, Rum yönetiminin de aldatıldığı, benzeri görülmemiş bir mesele söz konusu olduğuna dikkat çekerek “Limasol’da evsiz olan müdahil kişilerin, Kıbrıs olguları açısından insan ticareti kurbanı oldukları açıktır çünkü evsizler, devletin istismar edilmesi maksadıyla, belirli bir otelde ikamet konusunda aldatıldı” dedi.



Haberde, evsizlere barınma ve yemek yardımında bulundukları gerekçesiyle Rum yönetiminden para aldıkları için üç kişinin tutuklandığı ancak “Evsizler İçin Hareket” başkanı, otel sahibi ve otel çalışanı oldukları belirtilen tutukluların serbest bırakıldığı kaydedildi.