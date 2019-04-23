Evsizlerin rakamında artış

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, 2018 yılında evsiz kişilerle ilgili 799 vakayı ele almaya çağrıldığını yazan Haravgi gazetesi, bu rakamın 2017 yılında ise 129 olduğunu kaydetti.

Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun, bu kişiler arasında 101 Kıbrıslı Rum’un bulunduğunu kabul ettiğini de belirten gazete, evsiz kişilerin arasında bebekler ve çocuklar bulunduğuna dair ihbarlar yer aldığını kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta ev kiralarında aşırı derecede artış olduğu ve Limasol’daki evlerin kiralarının yüzde 40 arttığı da belirtildi.