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Extend Basketbol’a Sponsor Oldu..!

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Basketbolda kadın ve erkekler liginin sponsoru Extend oldu. Lig ve kupa kuraları Basketbol Federasyonu’nda çekildi.
Extend Basketbol’a Sponsor Oldu..!

Ertan Azer Turnuvası 18 Mart’ta Federasyon büyüklerde mücadeleye Ertan Azer Turnuvası ile başlıyor. 18-22 Mart tarihlerinde hem kadın hem de erkeklerde yapılacak turnuvaya 5’er takım katılacak.

 

Kadınlarda turnuvanın eşleşmesinde Caesar Larnaka Gençler Birliği - Akdeniz Spor Birliği ve Leventspor-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi eşleşti.

Bu arada Levent-UKÜ galibi Savoy Marmara ile karşılaşacak. Erkeklerde turnuvada Koopspor-Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Savoy Marmara-Soyer Aksu mücadele edecekler. Baf Ülkü Yurdu ise turnuvada Savoy Marmara-Soyer Aksu galibi ile karşılaşacak.

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