Extreme E'nin Brezilya ve Arjantin ayakları iptal edildi

Extreme E, 5 yarışlık ilk takviminde yer alan Brezilya ve Arjantin ayaklarını iptal etmek zorunda kaldı ancak şimdiden alternatifler üzerinde çalışmaya başladı.

Extreme E, 5 yarışlık ilk takviminde yer alan Brezilya ve Arjantin ayaklarını iptal etmek zorunda kaldı ancak şimdiden alternatifler üzerinde çalışmaya başladı.

Tamamen elektrikli SUV'ler ile gerçekleştirilen off-road serisi olan Extreme E'nin ilk sezonunda 23-24 Ekim tarihlerinde Brezilya'da Amazon X-Prix, 11-12 Aralık tarihlerinde ise Arjantin'de Glacier X-Prix etkinlikleri gerçekleştirilecekti.

Ancak her iki etkinlik, COVID-19 pandemisinin etkileri nedeniyle iptal edildi.

Motorsport.com, etkinliklerle alakalı son kararın farklı ülkelerden seyahat etmek zorunda kalan personelin sorun yaşıyor olması nedeniyle verildiğini öğrendi.

Extreme E kurucusu ve CEO'su Alejandro Agag, "2021 için planladığımız Ectreme E lokasyonlarındaki durumu yakından takip ediyorduk ve bu sene Güney Amerika'da yarış yapmama kararı aldık."

"Bu sene ilk sezonunu geçiren yeni bir seri olarak önceliğimi; katılımcılar, partnerler ve personel için tamamen güvenli 5 yarış gerçekleştirmek olacak."

"Bu kararı kolay bir şekilde vermedik. Mevcut seyahat önerileri ve kısıtlamaları nedeniyle takvimdeki yerlere erkenden gidip keşif ziyareti yapamıyoruz."

"Dr Francisco Olivieira'nın yardımı ve Brezilya'daki The Nature Conservancy ile ortaklığımız kapsamında bölgede halihazırda devam etmekte olan önemli ağaçlandırma ve tarımsal ormancılık girişimlerimizi elbette desteklemeye devam edeceğiz."

"Ayrıca tüm süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Brezilya ve Arjantin'deki yerel yetkililere de teşekkür ediyor ve 2022'de geri dönebileceğimizi umuyoruz." dedi.