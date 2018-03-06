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ExxonMobil'in sondajını korumak için 6. Filo Kıbrıs açıklarında

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ExxonMobil'in sondajını korumak için 6. Filo Kıbrıs açıklarında
ExxonMobil'in sondajını korumak için 6. Filo Kıbrıs açıklarında

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'deki (MEB) doğalgaz ve petrol sondajını savaş gemilerini göndererek engelleyen Türkiye'nin karşısında bu kez ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın eski CEO'su olduğu ExxonMobil şirketi ve onu korumakla görevlendirildiği söylenen Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin 6. Filo'su var.

Rockefeller'ın gemileri

Gelmiş geçmiş ABD yönetimleriyle sıkı ilişkileriyle tanınan Teksas merkezli Exxon Mobil, Rockefellerların fonlarıyla kurulmuş bir Amerikan petrol devi.

Katar da ortak

Daha önce Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, ExxonMobil ile Katar devletine ait Katar Petrol'un konsorsiyumuna ait araştırma gemilerinin 5 Mart pazartesi günü 10 numaralı parselde çalışmalara başlayacağını duyurmuştu.

Sözkonusu araştırma gemileri, İsrail'in Hayfa limanı açıklarından harekete geçen Cook Adaları bandıralı Med Surveyor ile Yunanistan'ın Ege'deki sularından harekete geçen Panama bandıralı Ocean Investigator.

Ekimde sondaj öngörülüyor

Bu gemilerinin dün başladığı sanılan saha araştırmalarının ardından sondaj çalışmalarına sonbaharda geçilmesi planlanıyor.

ABD Deniz Kuvvetleri'nden 4 geminin (USS Iwo Jima, USS New York, USNS William McLean, USS Oak Hill) 28 Şubat çarşamba günü Cebelitarik Boğazı'ndan Akdeniz’e girdiği ve 3 Mart'ta Doğu Akdeniz'de 6. Filo'nun operasyon alanına konuşlandığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Amerikan deniz kuvvetlerinin bu gemilerdeki deniz piyadelerinin 24 Şubat'ta gece görme teçhizatları takarak gerçek mühimmatla atış talimi yaptıklarına dair görüntüleri 4 Mart'ta sosyal medyada yayımlaması da manidar bulundu.

​Bu gemilerde 2500 Amerikan deniz piyadesi olduğu sanılıyor. USS Iwo Jima amfibik saldırı gemisinde saldırı helikopterleri, keşif uçakları, karadan havaya füzeler de bulunuyor. 

Amerikan Deniz Kuvvetleri bugün de 6. Filo ile ilgili yeni paylaşımlarda bulundu.

USS Iwo Jima amfibik grubu, ABD'nin Doğu Akdeniz'de kalıcı olarak bulunan biri kumada gemisi, 4'ü destroyer olan 5 savaş gemisine ilaveten geldi.

Geçen hafta Turkish Forum sitesinde Kuzey Kıbrıs'ın eski lideri Derviş Eroğlu'nun siyasi danışmanı da olan Prof. Dr. Ata Atun, ABD'nin gönderdiği 4 savaş gemisinin hedeflerinin Kıbrıs MEB'inin Saipem 12000'ün giremediği 3. parseli ile ExxonMobil'in 10. parseli arasındaki bölge olduğunu yazmıştı.

'GEREKÇE SURİYE'YE OLASI MÜDAHELE, ASIL AMAÇ TÜRK MÜDAHALESİNE MANİ OLMAK'

Atun ''Göstermelik amaç, Suriye’ye olası müdahale. Gerçek amaç, pazartesi günü 10. Parselde arama işlemlerine başlayacak olan Ocean Investigator ve Med Surveyor adlı gemilere muhafızlık etmek ve olası bir Türk müdahalesine mani olmak'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

'Bak şu tesadüfe'

''ABD hükümeti, Suriye'deki durumun kendi kontrolünden çıkması nedeniyle 6. Filo'sunu Akdeniz’e göndermek kararını aldı. İşin ilginç yanına ve büyük tesadüfe göre, 10. parselde başlayacak arama ve sondaj işlemleri tam da 6. Filo'nun Doğu Akdeniz'e geleceği tarihle çakışıyor'' diyen Atun'a göre ABD yönetimi bununla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki egemenlik haklarını tanıdığı, 10. parselde ExxonMobil-Katar Petrol konsorsiyumunun işlemlerini desteklediği mesajını vermek istiyor. Yani ABD, ''Türkiye’nin müdahalesi olursa gerektiğinde 6. Filo arama ve sondaj gemilerini koruma görevini yapacaktır demeye getiriyor.''

10. parsel Türkiye'nin MEB'iyle çakışmıyor

Diğer yandan Kıbrıs MEB'indeki parsellerden 1-2-3-4-6-7, Türkiye’nin çizdiği MEB'le çakışıyor. ExxonMobil-Katar Petrol’ün ruhsat aldığı 10. parsel ise Türkiye’nin MEB'i kapsamında değil.

İtalyan petrol devi ENI'nin Saipem 12000 adlı sondaj gemisini geçen ay Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellenince 3 numaralı parselde hiçbir çalışma yapamadan 23 Şubat'ta Kıbrıs'tan ayrılmıştı.

Türkiye'nin Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede 2 denizaltı, 2 korvet ve 2 hücumbottan oluşan deniz gücü görev yapıyor.

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(KIBRIS)

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