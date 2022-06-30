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Eybil Efendi son yolculuğuna uğurlanıyor

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Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Eybil Efendi, yakalanmış olduğu amansız hastalık sonucu yaşamını yitirdi.
Eybil Efendi son yolculuğuna uğurlanıyor

Eybil Efendi için bugün saat 11:30’da Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Eybil Efendi’nin cenazesi, Polis Genel Müdürlüğü’ndeki törenin ardından, Minareliköy Camisinde kılınan cenaze namazına müteakip Minareliköy Mezarlığına defnediliyor.

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze törenine Efendi'nin sevenlerinin yanı sıra birçok siyasi isimde katıldı.

Bu arada Eybil Efendi’nin vefatı nedeniyle Polis Örgütünün Kuruluşunun 58’nci Yıldönümü ve Polis Haftası Kutlama etkinlikleri iptal edildi.

Bu çerçevede dün yapılması planlanan Polis Korteji, bugün yapılması planlanan PGM Bahçesi’ndeki Resepsiyon ve 3 Temmuz’da yapılması planlanan Polis Halk Koşusu yapılmayacak.

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