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Eyfel Kulesi 300 milyon ziyaretçi ağırladı

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Eyfel Kulesi 300 milyon ziyaretçi ağırladı
Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin inşa edildiği günden bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısı 300 milyon oldu.

Eyfel'in 300 milyon ziyaretçiye ulaşması nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Müzik dinletilerinin sahnelendiği kulede, bugüne özel ışık gösterileri gerçekleştirildi.

Eyfel Kulesi 1887 ile 1889 yılları arasında, adını aldığı mimar Gustave Eiffel'in firması tarafından, Fransız Devrimi'nin 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde yapılan Expo 1889 Paris Fuarı'nın giriş kapısı olarak inşa edilmişti.

Yapıldığı ilk yıldan beri her sene bir milyondan fazla ziyaretçi çeken ve üzerindeki anten kısmı ile toplamda 327 metre olan kulenin inşaatı için 3 bin kişi, 26 ay boyunca çalışmıştı.

"Demir Lady" olarak da adlandırılan kulenin ziyaretçi sayısı 2002 yılında 200 milyona ulaşmıştı.

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