 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.991
  • Altın 147,199
  • Dolar 3,6953
  • Euro 3,9478
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Eyfel Kulesi çevresine duvar

» »
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Fransa'nın dünya çapında tanınan sembollerinin başında gelen Eyfel Kulesi'nin etrafı kurşun geçirmez duvarla çevrelenecek.

Eyfel Kulesi İşletme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) sırasında geçici olarak yerleştirilen çitlerin kalıcı hale getirilmesi kararı alındığı bildirildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Gaudillere, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, "Eyfel Kulesi ve içinde bulunduğu bahçenin kurşun geçirmez bir duvar ile çevreleneceğini" söyledi.

Sonbahardan itibaren faaliyete geçecek duvarın 2,5 metre yüksekliğinde ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olacağı belirtilen açıklamada, terör saldırılarına karşı bu tür bir uygulamaya gidildiği ve kule girişinin tek bir noktadan sağlanacağı vurgulandı.

20 milyon avroya mal olacağı belirtilen duvarın Eyfel Kulesi ve çevresinde önemli değişikliklere yol açacağı, kuleye gidiş araç yolunda da yeni düzenlemenin yapılacağı kaydedildi. Paris Belediyesi, kulenin şimdi olduğu gibi ücretsiz olarak ziyaret edileceğini açıklarken, tek giriş ve güvenlik kontrolü uygulamasının turistlerin bekleme sürelerini birkaç kat artıracağı vurgulanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Merkel: Rusya'ya ambargolar henüz kaldırılamaz09 Şubat 2017 Perşembe 13:22
  • Avam Kamarası May'e Brexit yetkisini verdi09 Şubat 2017 Perşembe 13:21
  • Avam Kamarası 'Brexit'i oylayacak09 Şubat 2017 Perşembe 13:19
  • AB, Çin güneş panellerindeki vergileri indirmeye hazırlanıyor09 Şubat 2017 Perşembe 10:31
  • Sözleşmeleri uzatılmayan Yunan itfaiyeciler bakanlığı işgal etti09 Şubat 2017 Perşembe 10:15
  • Günde 6 saatlik mesai nasıl sonuç verdi?09 Şubat 2017 Perşembe 09:02
  • İngiltere'de öğretmenlere göğüs kamerası09 Şubat 2017 Perşembe 08:48
  • Fransa'da merkez sağın adayı Fillon'u zora sokacak iddia08 Şubat 2017 Çarşamba 13:28
  • AB dijital hizmetlerde sınırları kaldırıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 13:27
  • Avam Kamarası 'Brexit'i oylayacak08 Şubat 2017 Çarşamba 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti