 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.322
  • Altın 148,312
  • Dolar 3,6684
  • Euro 3,9206
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Eyfel Kulesi St. Petersburg'daki terör kurbanları anısına karartıldı

» »
Eyfel Kulesi St. Petersburg'daki terör kurbanları anısına karartıldı
Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin ışıkları Rusya'nın St. Petersburg kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü.    

Kulenin ışıkları daha önce de Londra, Orlando ve Brüksel'deki terör saldırılarının ardından  karartılmıştı.    

Hidalgo, saldırının yaşandığı gün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilemişti.    

Daha önceki terör kurbanlarının anısına yaptığı jesti Ruslar için yapmadığı gerekçesiyle sosyal medyadan sürekli sert eleştirilere uğrayan Hidalgo, dün Eyfel Kulesi'nin ışıklarının karartılması talimatını vermişti.     

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avrupa'nın aşırı sağcı kadın temsilcileri01 Nisan 2017 Cumartesi 14:48
  • Özdemir: Almanya İncirlik’te birliklerini çekmeli01 Nisan 2017 Cumartesi 14:47
  • Avusturyalı milletvekili: MİT'e 35 ülkeden bilgi sızdırıldı01 Nisan 2017 Cumartesi 14:45
  • Paris'te Çinli göçmenlerin polise öfkesi sürüyor31 Mart 2017 Cuma 10:23
  • İtalya'ya refakatsiz gelen çocuk göçmenler sınır dışı edilmeyecek30 Mart 2017 Perşembe 10:17
  • AP'nin BREXIT anlaşmasını kabul etmesi için şartlar belirlendi30 Mart 2017 Perşembe 10:02
  • İngiltere Başbakanı "BREXIT" mektubunu imzaladı29 Mart 2017 Çarşamba 11:51
  • İskoç parlamentosu referanduma onay verdi29 Mart 2017 Çarşamba 09:47
  • İngiltere 'dünyanın en güvenli madeni parasını' piyasaya sürdü28 Mart 2017 Salı 14:43
  • Heineken, Macaristan'daki bira tartışmasında geri adım attı28 Mart 2017 Salı 14:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti