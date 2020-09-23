Eyfel Kulesi tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, polise yapılan isimsiz bir telefon görüşmesi nedeniyle tahliye edildi.
Polis kaynakları saat 11.00 civarında yapılan isimsiz ihbar sebebiyle Eyfel'in tahliye edildiğini doğruladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, polise yapılan isimsiz bir telefon görüşmesi nedeniyle tahliye edildi.
Polis kaynakları saat 11.00 civarında yapılan isimsiz ihbar sebebiyle Eyfel'in tahliye edildiğini doğruladı.
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