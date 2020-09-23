  • BIST 1.109
  • Altın 464,449
  • Dolar 7,6817
  • Euro 8,9743
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi

Eyfel Kulesi tahliye edildi

» »
Eyfel Kulesi tahliye edildi
Eyfel Kulesi tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, polise yapılan isimsiz bir telefon görüşmesi nedeniyle tahliye edildi.

Polis kaynakları saat 11.00 civarında yapılan isimsiz ihbar sebebiyle Eyfel'in tahliye edildiğini doğruladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Enver Şimşek’in adı Jena’da bir meydana verildi19 Eylül 2020 Cumartesi 16:39
  • Oktoberfest bu yıl koronavirüs nedeniyle yapılamıyor19 Eylül 2020 Cumartesi 16:24
  • Yunan Dışişleri Bakanlığı O manşeti kınayan bir açıklama yaptı...18 Eylül 2020 Cuma 22:37
  • NATO, Doğu Akdeniz krizi raporunu tamamladı: Fransa ve Türkiye doğrudan hedef alınmayacak18 Eylül 2020 Cuma 09:57
  • Avrupa Parlamentosu Doğu Akdeniz'i görüştü: Yaptırım sadece diyalogla önlenebilir18 Eylül 2020 Cuma 09:55
  • DSÖ: Avrupa’daki koronavirüs artışı çok ciddi, Mart başındaki seviyeye gelindi17 Eylül 2020 Perşembe 17:25
  • Covid-19'u atlatan Berlusconi taburcu edildi: "Başıma gelen en zorlu şey olabilir"14 Eylül 2020 Pazartesi 19:46
  • Yunanistan Oruç Reis’in Türkiye’ye dönmesinden memnun13 Eylül 2020 Pazar 15:35
  • Sarı yelekliler: Fransa'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı, 200'den fazla gözaltı12 Eylül 2020 Cumartesi 20:55
  • Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere'ye Uyarı12 Eylül 2020 Cumartesi 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti