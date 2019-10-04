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“Eylea” ve “Lucentis” isimli ilaçlar için sigortalıların İlaç Sağlık Kurulu’ndan rapor almaları gerektiği açıklandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Eylea” ve “Lucentis” isimli ilaçlar için sigortalıların İlaç Sağlık Kurulu’ndan rapor almaları gerektiğini açıkladı.
“Eylea” ve “Lucentis” isimli ilaçlar için sigortalıların İlaç Sağlık Kurulu’ndan rapor almaları gerektiği açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün bir basın organında yer alan haberle ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, sigortalıların alacakları rapora istinaden özel eczanelerden temin ettikleri reçete bedeli için bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından geri ödeme yapıldığı belirtildi.

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