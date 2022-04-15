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Eylem Açıklaması: İhracat ve İthalatta Aksamalara Neden Oluyor, Ekonomiye Sekte Vuruyor

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İki Dernekten Güç-Sen'in Gazimağusa Limanı'ndaki Eylemiyle İlgili Açıklama
Eylem Açıklaması: İhracat ve İthalatta Aksamalara Neden Oluyor, Ekonomiye Sekte Vuruyor

Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Derneği ve Kıbrıs Türk Armatörler Derneği, Güç-Sen’in Gazimağusa Limanı’nda başlattığı eylem nedeniyle işlerin aksadığını kaydederek, çalışanları ve sendika yöneticilerini sağduyuya, Başbakan ve Maliye Bakanı’nı ise, eyleme neden personel eksikliği sorununu çözmeye çağırdı.


Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Derneği ve Kıbrıs Türk Armatörler Derneği, Gazimağusa limanındaki eylemle ilgili ortak açıklama yaparak, eylemin Gazimağusa gümrüğünde çalışanların sorunlarına çare olmadığını savundu.


Dernek başkanları Vargın Varer ve Yıltan Özkıraç imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Bu eylemler belirli paydaşların mali kaybına neden olmaktan, ülke ekonomisine sekte vurmaktan başka işe yaramıyor” değerlendirilmesinde bulunuldu. 


Güç-Sen’in sadece Gazimağusa Limanı’nda eylem yapmasının “ilginç” diye nitelendirildiği açıklamada, ticaret konusunda ciddi sorunların yaşandığı, navlun bedellerinin dört katına yükseldiği bir dönemden geçildiğine işaret edilerek, sağduyu çağrısı yapıldı.


Gazimağusa Limanı’nda çarşamba günü başlatılan ek mesaiye kalmama eyleminin Gazimağusa ve Kalecik limanlarında gemi trafiğini aksattığının, ihracat ve ithalatta akmasına neden olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:


“Hiçbir amaca hizmet etmeyen, işlerin aksamamasına neden olan eylemle ilgili Gazimağusa Gümrük Dairesi çalışanlarını ve sendika yöneticilerini sağduyulu olarak yetkililerle istişare etmeye, Başbakan ve Maliye Bakanı’nı 2 yıldır çözülemeyen ve belirli sürelerle eylemlere neden olan bu sorunun çözümü için her türlü düzenleme dahil çözüm bulmaya davet ederiz.”

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