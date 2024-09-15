Eylem: "Atamalar tamamlansa bile eksiklik devam edecek!"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, okulların açılış tarihinin ertelenmesi hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, bu kararın yaklaşan Ulusal Birlik Partisi kurultayına yönelik bir adım olduğunu öne sürdü.

Eylem, "Atamalar gerekçe gösteriliyor, ancak bu tamamlansa dahi gerçek ihtiyaç kadar münhal ilan edilmediğinden öğretmen eksikliği devam edecek" diyerek, mevcut sorunların bir haftalık gecikmeyle çözülmeyeceğini vurguladı.

"KONTEYNERLARI SİHİRLİ DEĞNEKLE BİNAYA MI DÖNÜŞTÜRECEKLER"

Eylem, okulların fiziksel durumu ile ilgili de eleştirilerde bulunarak, "Okullar şantiye alanı gibi. Bir haftada neyi toparlayacaklar, nasıl hazır hale getirecekler?" diye sordu. Eğitime hazırlık sürecinde yaşanan eksikliklere dikkat çeken Eylem, "Konteynerları sihirli değnekle binaya, okula mı dönüştürecekler?" diyerek sürecin gerçekçi olmadığını belirtti.