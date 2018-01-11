  • BIST 114.719
  • Altın 160,673
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,5550
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

“Eylem Hakkı Seminerleri”nin birincisi Mağusa’da gerçekleşti

» »
“Eylem Hakkı Seminerleri”nin birincisi Mağusa’da gerçekleşti
Bağımsızlık Yolu’nun düzenlediği “Eylem Hakkı Seminerleri”nin birincisi Mağusa Khora Kitap Cafe’de gerçekleşti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, seminerin açılış konuşmasını yapan Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu Abdullah Özdoğan, “gösteri ve yürüyüşleri, hak mücadelelerini sokaktan besleyen unsurlar oldukları için çok değerli bulduklarını” kaydetti.

Hukukçu, mukayyit ve Bağımsızlık Yolu Hukuk Komite Sorumlusu Aziz Güven de; Anayasa, Toplantı ve Yürüyüşler Yasası, Polis Örgütü Yasası ve Ceza Yasası’nda eylem hakkına ilişkin yer alan mevzuatı içeren sunum gerçekleştirdi.
Seminerde, eylem hakkının Bağımsızlık Yolu için politik önemine dair konuşma yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu ise, devletin farklı bölgelerde eylem hakkına dair farklı uygulamalarda bulunduğunu iddia etti, buna bir standart getirmenin yolunun halkın eylem hakkına dair bilinçlenmesinden geçtiğini kaydetti.

Rahvancıoğlu, yabancı uyrukluların eylem yapma hakkının Polis tarafından engellendiğini, bunun çifte standart doğurduğunu da savundu. Seminer, katılımcıların sorularının konuşmacılar tarafından cevaplanması ve bunlar ışığında yapılan fikir tartışması ile sona erdi. Bir sonraki “Eylem Hakkı Semineri”,  16 Ocak Salı saat 19.00’da Güzelyurt’ta GÜKAD Lokali’nde gerçekleşecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mağusa’da bu sabah saatlerinde 2 araç kundaklandı01 Ocak 2018 Pazartesi 15:38
  • Mağusa'da yeni yılı denize girerek karşıladılar31 Aralık 2017 Pazar 17:45
  • Mağusa'da feci ölüm!30 Aralık 2017 Cumartesi 10:30
  • Gazimağusa ve İskele’de asayiş ve trafik operasyonu29 Aralık 2017 Cuma 15:42
  • MAGEM’den hükümete ve aday olan partilere sorular27 Aralık 2017 Çarşamba 16:09
  • Tacizciye 4.5 yıl hapis23 Aralık 2017 Cumartesi 12:20
  • Yarın DAÜ’de elektrik kesintisi olacak19 Aralık 2017 Salı 18:22
  • CTP: "İsmail Arter, ‘bağış’ adı altında siyasi rüşvet dağıtıyor!"17 Aralık 2017 Pazar 16:10
  • Mağusa'daki kundaklama olayı ile ilgili 2 kişi tutuklandı15 Aralık 2017 Cuma 09:42
  • YDP Gazimağusa köylerini ziyaret etti12 Aralık 2017 Salı 14:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti