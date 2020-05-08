Eylem: “Hükümet siyasi ve ticari dayatmalara boyun eğiyor, halk sağliğini hiçe sayiyor”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümetin Bakanlar Kurulu kararına rağmen bin civarında kişinin ülkeye girişine izin vererek, dayatmalara boyun eğdiğini ve halk sağlığını hiçe saydığını iddia etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümetin Bakanlar Kurulu kararına rağmen bin civarında kişinin ülkeye girişine izin vererek, dayatmalara boyun eğdiğini ve halk sağlığını hiçe saydığını iddia etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, UBP-HP hükümetinin Bakanlar Kurulunun koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’den dahil KKTC’ye giriş ve çıkışları durdurma kararı olmasına rağmen dün kamuoyuna açıklanmadan 1000 civarı kişinin ülkeye girişine izin vermesinin hükümetin siyasi ya da ticari dayatmalara boyun eğerek hareket ettiğini ve kendi aldığı kararlara dahi uymayıp halk sağlığını hiçe saydığını gösterdiğini savundu.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarla istişare için defalarca çağrı yapmalarına ve bunun yasal zorunlulukları olduğunu hatırlatmalarına ve protokol imzalayarak bir çalışma takvimi oluşturulması önermelerine rağmen, Eğitim Bakanlığının idarecileri okullarda göreve çağırması, 19 Mayıs korteji için öğretmenlere çağrı yapması ve kolejlerle diğer merkezi sınav tarihlerini açıklayıp, toplumda kaosa ve endişeye sebebiyet vermesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Eylem, Bakanlığın topluma açıkladığı bu kararlardan sonra 11 Mayıs`ta sendikayı istişareye çağırmasının ise oldukça manidar ve ciddiyetten uzak izlenimi verdiğini belirtti.

KTOEÖS’ÜN SORULARI…

Eylem KTOEÖS Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na şu soruları yönelttiklerini bildirdi:

“Okullarımızla ilgili hazırlıkların tamam olduğunu açıklıyorsunuz, bu hazırlıklar nelerdir?

Bütçe ayırmadığınız sadece A4 kağıdı yardımı yaptığınız, temizlik malzemesi, sabun ihtiyaçlarını dahi kendi imkanlarıyla karşılayan okullarımıza virüse karşı etkili dezenfektan ilaçlar, maske, ateş ölçer, koruyucu kıyafetler sağlayacak mısınız?

Okulların temizliğinin ve hijyen koşullarının sağlanması için sürekli görev yapacak temizlik ekipleri sağlayacak mısınız? Bunun için her okula ayırdığınız bütçe ne kadardır?

Kalabalık sınıflar, patlama noktasına gelmiş okullarımızda sosyal mesafe nasıl korunacak?

Sosyal mesafe korunarak öğrenci taşımacılığı nasıl yapılacak?

Tüm öğrenci ve öğretmenlere test yapılmasını, yurt dışından gelecek öğrencilerden sağlık raporu alındıktan sonra okullara kaydının yapılmasını sağlayacak mısınız?

Tüm okullarımızda öğrenci ve öğretmenlere psikolojik destek sağlayacak birimler oluşturuldu mu? Bunun için yeterli rehber öğretmen kadrosu alımı planlandı mı?

Salgına karşı uyulması gereken kurallarla ilgili hem öğrencilere hem velilere bilgilendirme eğitimleri verilecek mi?”

“İNSAN VE HAK SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

İnsan sağlığı ve halkın sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu kaydeden Eylem, salgın döneminde eğitimde popülizmin bir kenara bırakılarak eğitim paydaşları ve sağlık uzmanlarıyla birlikte yol haritasının belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Eylem, açıklamasında “Siyasi kaygılarla ortaya konan yasa tanımaz tavır ve kararlar çocuklarımızı ve halkı felakete doğru sürüklemek demektir. Derhal vazgeçilmelidir.” ifadelerine yer verdi.